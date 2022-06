Musisi Berdarah Indonesia Nathan Hartono Kolaborasi dengan Grup Jepang AmPm

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Sejak debut pada 2017 dengan single “Best Part of Us”, duo elektronik bertopeng asal Jepang, AmPm telah mengumpulkan banyak penggemar di seluruh dunia. Kini, lima tahun sejak debut mereka, AmPm siap merilis album full-length pertama mereka dengan tema “perjalanan”. Kepingan pertama dari album tersebut telah dirilis yaitu single berjudul “Tokyo On My Mind (feat. Nathan Hartono)”. Dengarkan sekarang melalui tautan iniLagu ini merupakan hasil kolaborasi AmPm dengan Nathan Hartono, musisi dan aktor asal Singapura yang populer di Asia. Nathan menyanyikan lirik yang seolah membawa pendengar berjalan-jalan pada pagi hari di kota Tokyo, diiringi dengan musik dance khas AmPm yang penuh nuansa suka cita."Kami sangat senang bisa merilis lagu pertama dari album ini bersama Nathan," ujar AmPm."Suara Nathan benar-benar mengungkapkan perasaan yang membangkitkan semangat untuk kembali memulai perjalanan ke sebuah tempat baru, dan perasaan segar yang kita alami ketika tiba di suatu tempat baru. Suara Nathan yang hangat dan lembut benar-benar memperkuat makna lagu ini dengan lebih jauh.""Aku sangat senang ketika AmPm memintaku untuk menulis lagu tentang Tokyo. Kota Tokyo selalu memenuhi hati dan jiwaku dengan keajaiban setiap kali aku pergi kesana," ujar Hartono. "Semua yang aku lihat dan alami di Tokyo terasa sangat aneh dan misterius, dan aku merasa seperti ada begitu banyak kemungkinan dan hal di dunia ini yang tidak aku ketahui. Aku sangat ingin berjalan-jalan di Tokyo lagi dan masuk ke sebuah dunia yang bisa aku eksplorasi sepuasnya. Namun karena situasi dunia saat ini, aku belum bisa berkunjung lagi. Tapi aku akan dengan sabar menunggu, dengan Tokyo yang selalu ada di pikiranku.Nathan juga tampil di video behind-the-scenes dari sesi rekaman “Tokyo On My Mind” yang akan segera dirilis pada 25 Juni.AmPm adalah duo elektronik bertopeng asal Jepang yang menggebrak dunia musik global lewat lagu perdana mereka di 2017, "Best Part of Us feat. Michael Kaneko". Di tahun yang sama, mereka menjadi satu-satunya artis Jepang yang tampil di Spotify On Stage, sebuah festival di Indonesia yang diselenggarakan oleh Spotify. Pada tahun 2018, mereka mendominasi panggung festival-festival ternama di dunia, meliputi ULTRA Miami, ULTRA Korea dan ULTRA Jepang hingga tampil dalam konser utama mereka sendiri di New York. Selain merilis musik original mereka sendiri, AmPm telah me-remix lagu-lagu musisi elektronik internasional populer seperti Afrojack, R3HAB dan Nicky Romero, serta remix untuk musisi terkenal Jepang seperti Gesu no Kiwami Otome (“Black Parade”) dan MONKEY MAJIK (“Tokyo Lights”), dan memproduksi untuk Ken Hirai di lagu "Holic". Sering berkolaborasi dengan banyak vokalis musik dance, AmPm telah merilis lebih dari 30 lagu hingga saat ini. Pada Maret 2019, mereka berhasil memenangkan Special Jury Award di Digital Contents of the Year 2018 pada 24th AMD Award.Nathan Hartono adalah seorang musisi, penulis lagu, dan aktor bilingual asal Singapura. Sejak debutnya pada tahun 2006, Nathan telah merilis berbagai lagu dalam bahasa Inggris dan Mandarin, membintangi sebuah film layar lebar, dan melebarkan sayapnya dengan berpartisipasi dalam Sing! China, dan memikat hati penonton di seluruh Asia dan sekitarnya dengan penampilan dan karismanya yang penuh emosi. Sejak popularitasnya meningkat, Nathan telah dinominasikan sebagai Most Popular Overseas Singer di MTV Global Chinese Music Awards 2017, masuk ke daftar Prestige 40 Under 40 tahun 2018 oleh Prestige Singapore, dinobatkan sebagai Brand Personality untuk Singapore Tourism Board, dan menyanyikan theme song National Day Parade 2020 Singapura, serta berkolaborasi dengan berbagai brand global seperti Amazon dan Disney.