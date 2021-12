Andi Rianto Kaget dengan Kemampuan Bernyanyi Sissy Priscillia dan Vanesha Prescilla

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Kakak beradik Sissy Priscillia dan Vanesha Prescilla untuk pertama kali beradu akting bersama di film Backstage . Tak hanya jadi pemeran utama, Sissy dan Vanesha juga mengisi original soundtrack film tersebut.Sissy dan Vanesha berduet dalam lagu berjudul "Melangkah". Mereka menggandeng komposer ternama Andi Rianto dan sutradara Monty Tiwa sebagai penulis lirik."Dari awal kami memang bertekad untuk menjadikan Backstage sebagai film bertema musik dengan kualitas terbaik. Oleh karena itu kami memutuskan untuk melibatkan Andi Rianto yang merupakan salah satu komposer terbaik di Indonesia dalam project ini. Dan hasilnya sangat memenuhi ekspektasi kami," kata Produser film Backstage, Robert Ronny dalam keterangan tertulisnya.Andi Rianto juga menyumbangkan dua lagu lainnya yaitu, "Apa Adanya", dan "Aku Takkan Berhenti" di film ini. Lirik lagu ini ditulis oleh Wieke Gur."'Melangkah' menurut saya adalah lagu terpenting di film ini. Esensi dari film ini, jadi memangI had to put extra thoughts into this one," kata Andi Rianto. Andi Rianto mengaku kagum dengan Vanesha dan Sissy. Meski baru pertama kali bekerjasama, Andi memuji kemampuan bernyanyi Vanesha dan Sissy."Sesungguhnya saya sangat kaget dan kagum atas talenta Sasha dan Sissy karena tak hanya mereka good actors tapi as singers mereka bisa membawakan lagu-lagu saya dengan mulus dan sepenuh hati," kata Andi Rianto.Selain karya Andi Rianto seperti "Melangkah", "Aku Takkan Berhenti" dan "Apa adanya", Vanesha dan Sissy juga mendaur ulang beberapa lagu terkenal untuk soundtrack film ini seperti "Seberapa Pantas" (Sheila On Seven karya Eross Chandra), "Terbaik Untukmu" (Tangga karya Desty dan Hary Budiman), "I Remember" (Mocca karya Riko Prayitno, Arina dan Ephiphania) dan "Bagaikan Langit" (Potret karya Melly Goeslaw)."Semoga lagu Melangkah bisa mendapatkan respons positif dari para pecinta musik Indonesia, dan memberikan warna dalam film Backstage," tutup Vanesha.Film Backstage akan tayang di bioskop pada 30 Desember 2021.