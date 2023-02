One Republic dan Dean Lewis Ramaikan Woke Up Fest 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

CK Star Entertainment resmi mengumumkan keseluruhan line-up yang akan memeriahkan Woke Up Fest 2023, yakni One Republic, Dean Lewis, Tinashe, Man with a Mission, Jessia, Padi Reborn, Hivi!, Kunto Aji, dan Marion Jola.Woke Up Fest 2023 diselenggarakan di dua panggung spektakuler Indoor Stage dan Outdoor Stage Istora Senayan Jakarta & Parkir Selatan Senayan, pada Sabtu, 25 Februari 2023.Selain menampilkan musisi dari genre musik pop, rock, rap, hip-hop, dan R&B, Woke Up Fest 2023 juga menghadirkan beragam keseruan untuk dinikmati Anda bersama keluarga dan teman. Berbagai aktivitas menarik mulai dari fun games, brand activations, food & beverages, festival decorations, serta music entertainment akan menghibur mulai dari sore hingga malam hari.Antusiasme calon penonton begitu tinggi. Saat ini tiket presale telah ludes terjual. Namun, Anda jangan berkecil hati karena masih tersedia tiket harga normal."Sebagai penyelenggara, kami dari CK Star Entertainment sangat mengerti akan minat para pengunjung Woke Up Fest, untuk itu kami membuka kategori tiket baru yaitu Outdoor GA Only. Para pemegang tiket Outdoor GA Only hanya bisa menonton aksi panggung yang berada di Outdoor Stage yang terletak di Parkir Selatan Senayan yang berada di samping Istora Senayan," kata Head of Operations CK Star Entertainment Soni Herlambang Wibisono.Jika belum memiliki tiket, Anda masih bisa membeli dengan harga normal, yaitu:- Premium GA (Indoor Tribune Seating & Outdoor Standing) : Rp1.250.000- GA (Indoor & Outdoor Standing) : Rp1,1 juta- Outdoor GA (Outdoor Only) : Rp900 ribuHarga tiket tersebut belum termasuk pajak 15% dan biaya admin tiket.Tiket dapat dibeli melalui www.wokeupfest.com Untuk mengetahui secara lengkap rundown acara atau set times, CK Star Entertainment akan mengumumkan informasi selengkapnya melalui situs atau website resmi di wokeupfest.com dan Instagram @wokeupfest.