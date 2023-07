Sekaranggi Rilis EP Once a True Love, tentang Dampak Psikologis dari Cinta

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Seranggi melepas album mini Once a True Love yang berisi empat track. Melalui album ini Sekaranggi bukan saja memperdengarkan transformasi musikalitasnya, tetapi juga mengangkat tema dampak psikologis dari cinta."Sebuah kisah cinta yang singkat, namun memberi bekas yang berdampak terhadap kepribadian dan sudut pandang seseorang," kata Sekaranggi, dikutip dari keterangan pers yang diterima Medcom.idSebagai presentasi utama album, Sekaranggi memilih track "Impossible Now." Lagu ini bercerita tentang kerinduan pada sifat dan karakter lama seseorang yang kini telah berubah.Tiga lagu lain dalam album mini Once a True Love adalah "Someday Soon," "Once a True Love," dan single "Did I Hurt You" yang telah dirilis sebelumnya.Dalam proses pengerjaan album, Sekaranggi melibatkan Dionisius Radite (bass), M Kurniawan (synth), Arend Michiels (violin), Fariz Triandi (cello), dan Kamil Firmansyah (drum).Sekaranggi tengah mempersiapkan perayaan album Once a True Love yang akan dilakukan dengan sebuah showcase di auditorium Institut Francais Indonesi (IFI) Jakarta, pada 9 Agustus 2023.Once a True Love merupakan album mini perdana Sekaranggi. Sebelumnya, Sekaranggi telah merilis album penuh Safar (2019), dan Delapan (2021). Album Delapan berhasil masuk ke dalam daftar The 25 Best Asian Album of 2021 yang dirilis media musik NME.