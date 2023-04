Ed Sheeran Hadiri Sidang Sengketa Hak Cipta Lagu "Thinking Out Loud"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Sidang sengketa hak cipta lagu "Thinking Out Loud" milik Ed Sheeran resmi dimulai di pengadilan federal Manhattan, New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 25 April 2023. Ed Sheeran nampak hadir dalam sidang ini.Sidang ini digelar karena adanya masalah dalam lagu "Thinking Out Loud" yang diduga menjiplak lagu “Let’s Get It On" milik Marvin Gaye.Seorang pengacara yang mewakili keluarga rekan penulis lagu untuk Marvin Gaye, Ben Crump, membeberkan bahwa dalam konsernya, Ed Sheeran memutar ballad dan lagu Gaye secara berurutan. Ben Crump pun menyebut kalau momen itu merupakan bukti yang sah.Sidang ini juga dihadiri oleh Kathryn Townsend, putri dari Ed Townsend. Ed Townsend adalah orang yang menulis lagu “Let’s Get It On" bersama Marvin Gaye. Kathryn menuduh kalau Ed Sheeran meniru lagu yang diciptakan ayahnya bersama Marvin Gaye."Saya di sini untuk keadilan, melindungi properti intelektual ayah saya," kata Kathryn di luar ruang sidang, dikutip dari AFP, Rabu, 26 April 2023.(Nicholas Timothy Suteja)