Cerita di Balik 12 Lagu Album Terbaru bbno$, eat your veggies

1. resume

2. yoga

3. edamame

4. black eyed pees

5. brainless

6. U Mad



7. 2 time Zone

8. check up

9. big boss baby

10. i remember

11. wussup

12. tonight we fuckin' party

(ASA)

Rapper yang tengah naik daun, bbno$ [baby-no-money] telah merilis albumstudio terbarunya, eat ya veggies pada tanggal 8 Oktober 2021 lalu melalui Perusahaan Rekaman bbno$ yang bekerjasama dengan mtheory.Album eat your veggies ini merupakan album studio ke-enam milik bbno$ berisi12 lagu denganmenampilkan beberapa kolaborator tamu seperti Rebecca Black, Night Lovell, dan Rich Brian, bersama dengan beberapa lagu lain yang diciptakan bersama kolaborator "langganan" seperti Y2K, Lenta, Diamond Pistols dan masih banyak lagi.Album yang sudah dirilis pada tanggal 15 Oktober ini bertujuan untuk mempertemukan para penggemar berat dari single-single milik bbno$ sebelumnya dan juga untuk mereka yang tertarik dengan eksplorasi bbno$ dengan gaya musik yang beda dari sebelumnya.Setelah hampir seminggu dirilis, album ini sudah menuai beberapa tanggapan positif dan dukungan dari berbagai platform digital, seperti menjadi cover di beberapa playlist hip-hop dan Top 40 di Indonesia dan seantero Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Sebagai catatan, single "edamame" bersama Rich Brian juga masih menjadi lagu high-rotation dan menempati posisi tinggi di radio chart di beberapa stasiun radio di Indonesia hingga saat ini.Bila kita mau menyimak satu persatu lagu di dalam Album eat ya veggies ini, album ini dibuka dengan lagu "resume", dimana menurut bbno$ ‘lagu ini adalah jenis lagu yang kalian dengarkan dalam perjalanan untuk berusaha mendapatkan pekerjaan pertama kalian pada saat anda berusia 15 tahun. Lagu ini dapat memberikan sedikit tenaga ekstra untuk menaruh resume/CV itu kepada calon bos Anda (yang mengerikan).Selanjutnya, track kedua album adalah single yang baru saja dirilis, hasil berkolaborasi dengan Rebecca Black, berjudul "yoga."“Dia adalah Rebecca Black, apa saya perlu menjelaskan lebih jauh?” ujar bbno$ berkomentar mengenai kolaborasinya di lagu ini.Lagu selanjutnya adalah salah satu hit terbesar, sejauh ini, yang ada di dalam album, yaitu "edamame" (feat. Rich Brian). Lagu ini sebenarnya hanya kata-kata tanpa makna saja, edamame atau kacang kedelai benar-benar dinikmati oleh banyak orang, terbukti sampai saat ini video musik resminya sudah ditonton sebanyak 22 juta kali, dan secara total, lagu ini sudah diakses sebanyak 90 juta kali di semua platform musik digital.Album eat ya veggies dilanjutkan dengan lagu "black eyed pees" yang bercerita tentang rutinitas bbno$, "Lagu ini tentang keseharian gue aja dari bangun tidur sampai tidur lagi, tentang apa saja yang gue kerjakan dalam satu hari. Semoga will.i.am tidak merasa kesal grup musiknya gue jadikan judul, yah, tergantung bagaimana kalian melihatnya sih," ungkap bbno$.Disusul dengan lagu "Brainless," salah satu lagu di dalam album ini yang merupakan hasil kolaborasi dengan Lentra. “Persis satu hari sebelum kita akan mengirimkan seluruh lagu ini untuk kemudian dirilis, saya berpikir, kenapa kita tidak menciptakan satu lagu lagi yang betul-betul, secara konteks, tidak nyambung dengan albumnya, lalu inilah hasilnya. Lagu Ini benar-benar hasil produksi saya dengan Lentra sambil berkeringat di studio saat musim panas tahun 2021 dan bertepatan dengan adanya the North-West Pacific heatwave (serangan cuaca panasyang ekstrem),” jelas bbno$.Selanjutnya album ini dilanjutkan dengan lagu "U Mad" dan disusul oleh lagu kolaborasi lagi berjudul "2 time zone," kali ini bbno$ mengajak rapper yang juga berasal dari Kanada yaitu Night Lovell.“Saya bertumbuh dengan mendengarkan karya musik dari Night Lovell. Buat saya kesempatan berkolaborasi dengan dia pada akhirnya seperti sebuah perjalanan yang sempurna, sebuah lingkaran penuh, semoga kalian juga merasa seperti itu.” sebuah pernyataan dibalik mengapa bbno$ mengajak kerjasama Night Lovell.Sebuah lagu hasil kolaborasi dengan Lentra menyusul tepat setelahnya, berjudul "check up," bbno$ menjelaskan bawah, “Ini adalah kolaborasi saya, lagi dan lagi, bersama Lentra. Kami sepertinya menciptakan karya bersama terus, menerus! Lagu ini menceritakan tentang bagaimana saya mendapatkan, menerima, mengumpulkan dan menghitung uang! Saya cinta uang!” ujar rapper yang julukannya justru menggambarkan bahwa ia tidak punya uang.Album eat ya veggies dilanjutkan dengan lagu "big boss baby" yang juga digarap bersama Lentra, “Lagu ini adalah kolaborasi terbaik kami pada saat kita semua sedang berada pada puncak karantina karena pandemi ini, ….sendhelp…” ungkap bbno$ berkomentartentang lagu ini.Lagu berikutnya termasuk salah satu single dari album, digarap bersama produser Diamond Pistols berjudul "i remember"."Ini lagu yang emosional, 4 on the floor dengan lirik yang cheesy. Saya juga merilis video musik yang bernuansa super sad boy, coba kalian tonton sekarang bila belum sempat melihat video tersebut," kata bbno$.Lagu kedua sebelum album ini berakhir, "wussup," adalah lagu kolaborasi bbno$ dengan rapper asal Amerika Serikat, Yung Gravy, di lagu ini bbno$ menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana Yung Gravy, yang berumur 25 tahun, mencoba mengejar dan mencari perhatian dari seorang wanita dewasa yang berumur 45 tahun.Album eat ya veggies ditutup dengan lagu tonight we fuckin’ party, seperti sebuah manifesto tentang perayaan besar-besaran, bbno$ menambahkan, “Sejujurnya, saya sudah tidak bisa lagi mendengarkan lagu ini. Saya sangat yakin lagu ini lah yang menjadi alasan utama kenapa pita suara saya sepertinya sudah rusak.”"eat ya veggies benar-benar hanya tanggung jawab sosial saya untuk memberi tahu anak-anak di luar sana agar lebih sering makan sayuran. Tidak ada makna kontekstual yang lebih dalam. Semoga anda menikmati he-he-he," tukas bbno$.