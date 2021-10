Duran Duran Merilis Album Baru Berjudul Future Past

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup musik Duran Duran telah merilis album terbaru mereka Future Past melalui perusahaan rekaman Tape Modern via BMG pada Jumat, 22 Oktober 2021 lalu. Mulai hari ini album Future Past sudah dapat di dengarkan di semua platform musik digital.Menampilkan kerjasama dengan beberapa nama kolaborator paling menarik di Industri Musik dalam 50 tahun terakhir, Duran Duran melalui Future Past telah memberikan satu lagi karya musik luar biasa yang mencakup berbagai genre, sehingga, sekali lagi, berhasil membedakan mereka dari grup musik manapun. Bekerja sama dengan DJ/produser asal Inggris Erol Alkan dan salah satu produser pionir musik dance asal Italia Giorgio Moroder. Band ini juga menggaet dengan beberapa nama lain yang paling tak diduga dapat cocok untuk bekerjasama dengan mereka, namun juga paling menginspirasi dalam Industri Musik Pop - salah satunya termasuk pembuat lagu hit dan pemenang penghargaan multi-platinum asal Swedia, Tove Lo, lalu ada Ivorian Doll atau "Queen of Drill" serta grup musik asal Jepang, CHAI di lagu "MORE JOY!"Selain itu, gitaris Graham Coxon juga ikut menulis dan bermain gitar di beberapa lagu dalam sesi rekaman, dan Mike Garson, mantan pianis David Bowie, yang bertanggung jawab dalam menambahkan nuansa lapisan sonik yang indah ke dalam lagu penutup di album yang berjudul "Falling." Album Future Past ini direkam di beberapa studio di London dan Los Angeles selama masa lockdown, juga menampilkan kolaborator terdahulu seperti Mark Ronson yang ikut menulis dan berkontribusi di lagu "Wing", pada tahap akhir, keseluruhan album ini di mixing oleh Mark "Spike" Stent.Salah satu single yang ada di album ini adalah hasil kolaborasi dengan penyanyi dan pencetak hits asal Swedia, Tove Lo. Mengikuti arahan dan gaya bermusik Tove Lo yang masih pop namun cenderung ‘berhaluan kiri’ dan dengan aura yang berbeda dari pop kebanyakan, lagu ‘Give It All Up’ ini juga menampilkan permainan synthesizer yang sangat melodius dari Nick Rhodes, merupakan salah satu performa terbaiknya sejauh ini. Simak video Visualizernya melalui tautan ini.Tove Lo juga sempat berkomentar mengenai kolaborasinya dengan grup musik legendaris ini, ia mengutarakan bahwa kesempatan ini, “Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan para legenda ini di album dan lagu yang luar biasa ini. Bisa bernyanyi bersama dengan suara Simon adalah pengalaman yang tidak pernah dapat saya bayangkan sebelumnya, cukup surreal. Saya juga penggemar berat Erol Alkan jadi saya sangat senang mendengar dialah yang memproduksi lagu ini. Menurut saya, lagu ini adalah jenis lagu yang emosional dimana nuansa keputusasaan dan energi yang dihasilkan dari mendengarkan lagu ini saling membangun satu sama lain menuju puncak, sehingga pada akhirnya anda dibuat untuk ingin menari dan menangis pada saat yang sama. Jenis lagu favorit saya!”.Sedangkan John Taylor, pemain bass yang pada saat dihubungi tentang kolaborasi ini sedang berada di London, ia bercerita bahwa “'Give it All Up' ditulis di studio milik produser Flood di London, dengan Graham Coxon pada gitar dan Erol Alkan menjadi produser. Dari semua lagu yang ada di album baru ini, lagu inilah yang paling dipengaruhi oleh aliran atau gaya musik dansa alternatif yang minimalis. Seorang teman saya berkomentar tentang lagu ini: 'Lagu ini terdengar seperti masa lalu di masa depan ..' dari situlah muncul ide untuk nama albumnya. Tove Lo bergabung setelah kami mengira kami telah meninggalkan lagu ini, tetapi dia menyukainya dan ingin berpartisipasi. Siapa yang bisa menolak? Dan kami semua merasa, tanpa ragu, dia berhasil membawa lagu itu ke tingkat yang baru, membawa perspektif yang memberikan pemahaman yang lebih dalam pada liriknya. Lagu Ini benar-benar berbicara tentang komitmen, baik kepada sebuah ide ataupun orang lain, dan betapa sulitnya terkadang untuk menghormati keduanya secara bersamaan.”Sebelum perilisan album Future Past, band ini merilis video spektakuler untuk lagu "Anniversary," yang disutradarai oleh Alison Jackson yang legendaris dan menampilkan penampilan "selebritas" dari orang-orang seperti Elton John, Queen Elizabeth, Daniel Craig, Lady Gaga and Dolly Parton. Video tersebut menampilkan band ini sedang berpesta dengan teman-teman "terkenal" di Belvoir Castle di Leicestershire dan bahkan menampilkan versi lebih muda dari Duran Duran sedang tampil.Album Future Past akan dirilis di berbagai platform musik digital dan juga dengan beberapa format album fisik seperti CD, kaset dan versi limited edition deluxe hardback book CD yang menampilkan tiga lagu tambahan yang hanya tersedia di format ini dan juga nantinya akan tersedia dalam format piringan hitam dengan tampilan colored vinyl yang bisa diakses melalui tautan ini. Album ini juga akan tersedia dalam versi immersive Sony 360 Reality Audio pada digital platform seperti Amazon Music HD, TIDAL HiFi, and Deezer HiFi.