On Off Festival 2018, Teddy Adhitya Bernyanyi Tanpa Banyak Kata

Teddy Adhitya menjadi salah satu penampil dalam On Off Festival 2018 hari pertama di Gandaria City. Dijadwalkan tampil pukul 15.50 WIB, penyanyi berusia 27 tahun itu membawakan beberapa lagu andalan yang menarik perhatian penonton.Dibuka dengan Suddenly It's Alright, Gone dan Let Me, Teddy membawakannya dengan koreografi kecil."Jadi karena waktunya cuma 30 menit, banyak nyanyi saja ya, enggak usah banyak ngomong," celetuk Teddy di atas panggung utama On Off Festival, Sabtu, 11 Agustus 2018.Aksi lincah musisi yang identik dengan musik chill, pop dan R&B ini mulai mengangkat harmoni dan memberi sedikit improvisasi sebelum menbawakan lagu Healer.Di pengujung penampilan, penyanyi yang sempat tergabung dalam BoyzIIIBoys bersama Kunto Aji, Adera dan Beboy ini membawakan singel Crazy.Namun, kemurahan hati Teddy yang hanya diberi waktu 30 menit membawakan singel hit andalannya In Your Wonderland sebagai penutup.(ELG)