Kembali Digelar, Konser Jakarta City Philharmonic Banjir Peminat

Gelaran konser musik orkestra kota Jakarta City Philharmonic (JCP) kembali digelar tahun ini. Kali ini, konser digelar atas gagasan Badan Ekonomi Kreatif (BEKraf) bersama Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan rencananya digelar delapan kali dalam setahun.Konser Jakarta City Philharmonic edisi #11 yang mengambil tema Lingkaran Keabadian digelar pada Rabu, 18 April 2018 di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Budi Utomo Prabowo tampil sebagai Pengaba Utama JCP.Pada gelaran perdana tahun 2018 ini, jumlah penonton yang mendaftarkan diri melonjak hingga 1.700 orang. Padahal, kapasitas Teater Jakarta hanya mampu menampung 1.200 orang. Alhasil, panitia terpaksa memangkas jumlah calon penonton yang sudah mendaftar sebanyak 700 orang sehingga hanya menyediakan 1.000 tiket saja."Kita potong 700 dengan alasan kapasitas gedung terbatas. Ada sisa 200 tiket untuk undangan, sisanya on the spot," kata Aksan Sjuman selaku komisaris Jakarta City Philharmonic di Teater Jakarta, Rabu, 18 April 2018.Dalam konser tersebut, Jakarta City Philharmonic menghadirkan pemain baru dengan persentase 40 persen dan 60 persen pemain lama dengan total pemain 75 musisi. Jumlah ini merupakan tambahan dari hasil audisi di Yogyakarta Jakarta pada Maret lalu.Karya yang dibawakan karya Jenny Rompas berjudul O, Max Reger berjudul Variasi dan Fugue untuk Orkestra berdasarkan tema dari Mozart Op. 132, Pyotr Ilyich Tchaikovsky berjudul Simfoni No. 5 dalam E Minor Op. 64, dan satu karya tambahan dari Johann Sebastian Bach dengan judul Suita Orkestra No. 3 dalam D Mayor BWV 1068. Karya Bach dibawakan dalam rangka mengenang pengamat musik, Suka Hardjana yang meninggal dunia pada awal April ini.(ELG)