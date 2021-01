Titi DJ Rilis Video Musik Lagu Kolaborasi dengan Sara Fajira

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Titi DJ resmi merilis video musik lagu terbarunya yang berjudul Show Off Your Color. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi lintas generasi antara Titi DJ, Sara Fajira dan Eka Gustiwana.Lagu Show Off Your Color merupakan lagu remake dari lagu Titi DJ rilisan tahun 2015 berjudul Ekspresi Ekspresi. Sesuai judul barunya, video klip ini menampilkan berbagai warna cerah dan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia."Lagu kolaborasi lintas generasi ini, mengajak semua generasi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, untuk tetap bertahan dan memberikan berbagai warna untuk Indonesia di tengah pandemi ini," kata Titi DJ dalam keterangan tertulisnya.Titi DJ mengajak dua putrinya, Salma dan Stephanie untuk memperbarui lagu ini. Kolaborasi ini merupakan salah satu impian Titi. Dia sudah lama melihat potensi yang dimiliki Sara sebelum terkenal berkat lewat lagu Lathi. Dia pernah menjadi salah satu juri tamu di ajang pencarian bakat di mana Sara menjadi peserta kala itu."Sejak saat itu nama Sara Fajira dalam wishlist sebagai salah satu penyanyi muda yang suatu saat nanti ingin aku ajak kolaborasi, dan harapan itu pun terwujud," kata Titi DJ.Video klip Show Off Your Color dari Titi DJ featuring Sara Fajira dan Eka Gustiwana dirilis mulai 20 Januari 2021.(ELG)