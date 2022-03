Vokalis Twisted Sister Restui Lagunya Digunakan sebagai Penyemangat Pasukan Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vokalis band heavy metal Twisted Sister asal Amerika Serikat, Dee Snider memberikan pendapatnya perihal salah satu lagunya yang berjudul "We're Not Gonna Take It" sebagai lagu penyemangat pasukan-pasukan yang melawan invasi tentara Rusia.Melalui akun Twitter pribadi miliknya, Snider memberikan izin dan dukungan bagi warga-warga Ukraina yang menggunakan lagu tersebut sebagi himne mereka."Saya sangat menyetujui apabila orang Ukraina menggunakan lagu "We're Not Gonna Take It" sebagai seruan perang." katanya.Dia membeberkan bahwa dirinya memiliki darah Ukraina dari kakeknya yang hidup pada zaman Uni Soviet."Kakek saya adalah orang Ukraina, sebelum diambil alih oleh Uni Soviet setelah perang dunia kedua. Ini tidak bisa terjadi lagi ke orang-orang." serunya dengan menambahkan tagar persetan Rusia.Tidak hanya itu, Snider menyebutkan banyak kaum anti-masker yang mempertanyakan kenapa lagu tersebut tidak diizinkan untuk digunakan mereka."Orang-orang bertanya pada saya kenapa saya mendukung penggunaan lagu "We're Not Gonna Take It" untuk orang Ukraina, tetapi tidak untuk anti-masker." ucap Snider.Snider lalu menyentil kaum anti-masker dengan membandingan perjuangan orang Ukraina dengan gerakan anti-masker yang dia anggap sebagai kekanak-kanakan."Ya, yang satu digunakan untuk perlawanan melawan penindasan, yang satunya lagi adalah protes kekanak-kanakan melawan ketidaknyamanan." pungkasnya.