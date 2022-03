Gayle Rilis Debut EP yang Ditunggu-tunggu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi-penulis lagu kelahiran Texas, Gayle, telah meluncurkan EP debutnya yang ditunggu-tunggu – a study of the human experience volume one melalui Atlantic Records / Arthouse Records.a study of the human experience volume one menampilkan Gayle yang terus mengungkap kepribadian dan kemauannya untuk mengekspos ketidakamanan terdalamnya melalui kemampuan dalam menulis lagu. EP ini mencakup lagu mendunia bersertifikat RIAA platinum dengan miliaran streaming milik artis berusia 17 tahun ini, "abcdefu" dilanjutkan dengan lagu bersemangat, "ur just horny," dan single baru yang menggoyangkan kepala, "luv starved”, yang rilis bersamaan dengan official video yang ditayangkan perdana di berbagai platform MTV, ditayangkan setiap jamnya di MTV LIVE, MTV Biggest Pop, dan MTVU."Ketika saya masih muda, saya memiliki gambaran di kepala saya tentang siapa saya saat saya bertambah tua. bagaimana saya akan bertindak, berpakaian, jenis teman seperti apa yang akan saya miliki dan hal-hal yang tidak akan saya lakukan sampai saya menikah atau berusia dua puluh satu. kemudian saya tumbuh dan kenyataan benar-benar berbeda. untuk sementara waktu, saya tidak tahu mengapa hal-hal yang begitu penting bagi saya ketika saya masih muda tidak lagi penting. dan tidak apa-apa. A study of the human experience volume one adalah tentang pengalaman hidup saya dan pengalaman orang-orang yang berkolaborasi dengan saya dalam proyek ini. bagi saya, tumbuh dewasa adalah tentang membuat kesalahan dan belajar dari mereka. ternyata, banyak juga yang perlu dipelajari,” kata Gayle dalam keterangan pers.Ditulis oleh Gayle, Jonny Shorr, dan Sara Davis, "luv starved" adalah lagu yang merenungkan apakah cinta sepadan dengan risikonya, atau hanya sekadar nafsu."saya telah membuat begitu banyak kesalahan ketika memasuki hubungan dalam kehidupan percintaan saya," kata Gayle."Saya mendorong setiap kemungkinan untuk memulai hubungan, sampai ada seseorang yang hadir dan membuat nyaman, sejujurnya saat itupun saya tidak tahu apakah itu akan sepadan atau tidak untuk membuka diri pada kemungkinan untuk merasa peduli dan sayang terhadap seseorang secara mendalam."Saat ini, Gayle sedang merayakan a study of the human experience volume one dengan jadwal tur internasional besar di berbagai tempat dan telah habis, tamu istimewa yaitu AJR dan Tate McRae, dan penampilan debutnya yang terjual habis di luar negeri.Gayle melanjutkan kesuksesan dengan "ur just horny." Diproduksi oleh Daylight (gnash, Shawn Mendes) dan Pete Nappi (Thirty Seconds To Mars, Madison Beer, Shinedown), dan ditulis oleh GAYLE, Daniel Kyriakides (Sylvan Esso, K. Flay), dan Sara Davis, lagu ini langsung disambut dengan kesuksesan, mengumpulkan lebih dari 18 juta streaming hanya dalam waktu lebih dari sebulan sejak dirilis.Simak wawancara eksklusif Medcom.id bersama Gayle di bawah ini: