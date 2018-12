Pentolan Panic! At The Disco Ingin Memulai Proyek Musik Metal

Personel Panic! At The Disco Brendon Urie tampaknya akan menyuguhkan warna musik baru di masa mendatang. Setelah memberikan sentuhan pop-rock khas dalam singel High Hopes dalam album Pray for the Wicked, Brendon menyampaikan keinginannya merambah genre musik baru."Saya selalu merasa seolah-olah saya harus lebih beragam. Ya, semua album Panic! At The Disco memang terdengar berbeda dan memiliki getaran mereka sendiri, estetika, dan citra mereka sendiri, tetapi saya masih merasa dapat berbuat lebih," papar Brendon dalam wawancaranya bersama Rock Sound.Tak hanya dari warna berbeda di setiap album, Brendon merasa perpindahan dari lagu ke lagu dalam album memiliki perubahan yang cukup signifikan. Mengungkapkam ketertarikan meramu genre metal. Eksperimen ini pernah dilakukan dalam singel lama The Calendar."Saya ingin melakukan proyek khusus di musik metal. Sebenarnya saya baru memainkan sesuatu bersama rekan band, sebuah lagu lama berjudul The Calendar. Saya membuat versi metal di beberapa tahun lalu. Itu seperti 90 menit yang menyenangkan," kata Brendon.Ia belum bisa memastikan apakah ke depan genre musik Panic! At The Disco akan dibawa ke ranah metal. Namun, ia sedikit menggoda penggemar bahwa The Calendar versi metal akan dipublikasikan melalui via platform musik."Mungkin saya akan mengunggahnya di SoundCloud dalam waktu dekat," kata Brendon.Sebelum kembali sukses mengangkat Panic! At The Disco sebagai personel tunggal, Brendon sempat mengungkapkan pengalaman depresi ketika ditinggal oleh rekan seperjuangannya di Panic! At The Disco."Saya terkadang berdiam di rumah dalam beberapa minggu," ungkap sang vokalis saat para personel meninggalkan Panic! At The Disco pada 2009.(ASA)