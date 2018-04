Penjualan Lagu Avicii di AS Meningkat 60 Kali Lipat Pasca Kematiannya

: Setelah DJ Tim Bergling alias Avicii dikabarkan meninggal pada Jumat, 20 April 2018, para penggemar mengenang kembali karya-karya produser musik kondang asal Swedia ini. Laporan awal menyebutkan bahwa penjualan harian lagu digital Avicii di lingkup AS meningkat luar biasa besar.Menurut Nielsen Music, seperti diberitakan Billboard, lagu-lagu Avicii secara kolektif terjual hingga 25 ribu unduhan pada Jumat. Pada hari sebelumnya, angka penjualan berada di bawah 1.000 unduhan.Lagu paling laris adalah Wake Me Up dari debut album studionya pada 2013. Lagu ini terjual hingga hampir mencapai 8.000 unduhan, naik 6.100 persen atau 60 kali lipat dari hari sebelumnya. Dua lagu laris lain adalah Levels dan Hey Brother.Penjualan album-albumnya juga meningkat signifikan. Peningkatan mencapai 12.000 persen atau 120 kali lipat, yaitu sebanyak 2.000 buah pada Jumat.Bergling dikabarkan meninggal di kota Muscat, Oman pada Jumat. Kabar duka ini disampaikan pertama oleh juru bicaranya tanpa disertai keterangan apa penyebabnya. Seorang sumber AFP menyebut kepolisian Oman tidak menemukan kecurigaan yang mengarah ke unsur kriminal atau kekerasan. Pihak kepolisian juga disebut tidak akan membuat pernyataan publik atas kasus ini.Jenazah Bergling akan diterbangkan pulang ke rumahnya di Swedia pekan ini. Dia meninggal pada usia 28 tahun.(DEV)