Band Asal Jakarta We Are Neurotic Kolaborasi dengan Musisi Amerika 3Kelves, Rilis Album di Bawah Label Rusia

Band asal Jakarta, We Are Neurotic, melepas EP (Extended Play atau album mini) bertajuk Lake Temescal Blues bersama musisi asal Amerika Serikat berdarah Korea Selatan, Taewook Lucas Kang alias 3Kelves. Kolaborasi ini merupakan proyeksi We Are Neurotic dan 3Kelves untuk dapat mendistribusikan karya mereka lebih luas lagi. Album Lake Temescal Blues dirilis lewat label asal Rusia milik Igor Gonya, Sundries.We Are Neurotic yang dahulu dikenal dengan nama Neurotic merupakan band alternatif yang bertransformasi menjadi band elektronik yang fokus pada musik house, funk, dan disko. Dalam wawancara dengan Medcom.id, Mono menjelaskan bahwa proyek kolaborasi dengan 3Kelves ini jadi salah satu alasan yang membuat We Are Neurotic kembali aktif dari status hiatus mereka."Bisa dibilang tawaran 3kelves ini jugalah salah satu faktor yang mengembalikan teman-teman We Are Neurotic kembali bermusik bersama, sampai akhirnya 2 kali memenangkan peringkat 1 kompetisi mingguan Disclosure. Sebelum-sebelumnya, gue join kompetisi dengan nama JMono atau join dengan nama Neurotic tetapi sebetulnya di studio hanya gue sendiri yang berproduksi. 3kelves juga adalah orang pertama yang memberi informasi kalau ada 16 “Neurotic” lain di dunia ini, sehingga kita sadar kalau kita harus melakukan sesuatu dengan nama band kita, dan kita memilih 'We Are Neurotic' sebagai nama baru kita," tukas Mono.Pertemuan We Are Neurotic dengan 3Kelves diceritakan Mono melalui komunitas musik yang digagas grup elektronik asal Inggris, Disclosure, lewat platform Discord. 3Kelves merupakan sosok yang aktif dan berkontribusi dalam komunitas itu. Sedangkan We Are Neurotic sendiri, seperti dijelaskan Mono dalam kutipan di atas, sempat menduduki peringkat pertama sebanyak dua kali dalam "kompetisi" mingguan yang digelar oleh komunitas Discord Disclosure.We Are Neurotic pada Juli lalu juga berhasil menjadi salah satu penampil dalam festival musik virtual yang digagas Disclosure, yaitu Energy Festival.Kedekatan antara We Are Neurotic dan 3Kelves melalui platform Discord membuat mereka sangat produktif. Memanfaatkan waktu luang di masa pandemi covid-19, keduanya rutin bertemu dan melakukan lokakarya secara virtual lewat Discord, hingga melahirkan sekitar 50 lagu bersama."Sepanjang tahun 2021 hingga hari ini, karena rutinnya kita hangout di Discord, walaupun Discord menjadi jauh lebih sepi setelah belahan Eropa dan Amerika bisa cukup mengatasi varian Delta Covid-19. 3kelves dan We Are Neurotic sudah mempunyai sekitar 50 lagu bersama. Beberapa di antaranya sudah di-signed oleh label-label indie underground dunia dan sedang menunggu jadwal rilis. Dua lagu yang akhirnya sudah rilis di Jumat ini (19 November 2021) adalah Lake Temescal Blues dan Lushness," jelas Mono.Saat ini, We Are Neurotic beranggotakan Jonathan Mono (vokal, keyboard, synth & electric guitar), Karel William (drums, vokal) , dan Yosaviano Santoso (electric bass, electric guitar & Ableton). Album mini Lake Temescal Blues sudah dapat didengar lewat berbagai platform streaming musik.