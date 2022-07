Lagu Malaysia Dihapus dari Layanan Streaming Lagu Tiongkok setelah Kematian Shinzo Abe

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lagu berjudul "Unfortunately Not You" yang dipopulerkan penyanyi Malaysia, Fish Leong, dihapus dari katalog lagu layanan streaming musik asal Tiongkok, QQ. Sebabnya, kata "Unfortunately" yang dalam bahasa Tiongkok disebut "Kexi", terdengar mirip dengan nama Presiden Xi Jinping.Tetapi, lagu itu masih bisa didengarkan melalui layanan streaming musik Tiongkok yang lain, NetEase Cloud Music, meski bagian kolom komentar lagu itu dinon-aktifkan.Setelah kasus penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, para warganet Tiongkok banyak meninggalkan komentar provokatif seperti "Unfortunately not you" yang merujuk pada Presiden Xi Jinping.Bahkan, topik "Unfortunately Not You" sempat menjadi pembahasan terpopuler di media sosial Tiongkok, Weibo. Tak perlu waktu lama, pihak Weibo juga menghapus topik populer itu karena dianggap sensitif.Kematian Shinzo Abe memantik isu anti-Jepang di kalangan warga Tiongkok. Bahkan, ucapan dukacita dari aktor Hong Kong Shawn Yue di Instagram atas meninggalnya Shinzo Abe dihapus karena menuai kemarahan warganet Tiongkok.