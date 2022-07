Ifdalol Rilis Video Musik "Stuck at One", Anthem Bagi yang Terjebak Friendzone

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Solois asal Bogor, Ifdalol, merilis video musik single keduanya, “Stuck at One”. Laguini sebelumnya telah dirilis secara digital pada awal tahun 2021.Dari segi aransemen, “Stuck at One” kental dengan nuansa musik indie pop dengan sentuhan acapella yang semakin membuat lagu sedih ini terdengar sendu.“Stuck at One” memiliki makna terjebak di satu/suatu tempat/orang. Pada lagu ini, Ifdalol ingin menyuarakan hatinya tentang pengalaman friendzone yang perih, yang banyak dialami oleh para kawula muda di sekitarnya. Kata “One” di sini dapat berarti seorang insan yang telah menjadi tempat nyaman untuk berteduh, berlindung, dan beristirahat.Disutradarai oleh Yogo Prakoso, video musik ini menampilkan Ifdalol sebagai seseorang yang sedang berduka atas keadaan hubungannya dengan perempuan yang hanya sebatas teman.Bagian awal video memperlihatkan langkah sendu Ifdalol menghampiri sebuah pohon besar berkaitkan gembok oranye. Ia mencoba membuka gembok itu dengan kunci digenggaman tangannya, namun sia-sia. Alhasil ia hanya bisa pasrah dan merenung, meratapi nasibnya. Sekiranya potongan awal video itu secara garis besar sudah bisa menggambarkanmaksud dari apa yang ingin disampaikan oleh lagu “Stuck at One”.Diiringi oleh syair lagu “I can’t live without you, but I can’t be with you”, Keperihan friendzonedirepresentasikan oleh sebuah gembok oranye yang tidak bisa dibuka oleh Ifdalol. Sebuah kunci menandakan usaha yang telah dilakukan, namun buntu.Selain gembok dan kunci, video musik ketiga dari solois asal Bogor ini semakin dipercantik dengan sebuah boneka gajah yang menggambarkan ke-“halu”-an Ifdalol. Tepatnya di bagian verse pertama di mana acara kencan piknik Ifdalol berubah menjadi peristiwa buruk. Sang perempuan idaman ternyata hanyalah sebuah boneka gajah yang “meneror”nya secara intens dan berkelanjutan.Ifdalol adalah sebuah proyek solo dari seorang Ifdal Ichlasul Amal yang menemukan bakat bermusiknya pada saat ujian praktek pelajaran seni budaya di bangku kelas 6 SD.Saat ini, Ifdalol sudah memiliki 3 buah single yang masing-masing berjudul “Suddenlove”, “Stuck at One”, dan “Why”. Ia membawakan musik-musik indie pop yang kebanyakan terinspirasi oleh Rex Orange County, Boy Pablo, girl in red, Clairo, dan sebagainya.