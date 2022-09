The Weeknd Mendadak Hentikan Konser setelah Tampil 15 Menit, Ada Apa?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Konser The Weeknd di Sofi Stadium, Los Angeles yang dihelat pada Sabtu malam, 3 September 2022 tiba-tiba diakhiri oleh sang penyanyi. Diketahui bahwa The Weeknd mengakhiri konser tersebut karena dirinya merasa tak bisa melanjutkan konsernya karena kehilangan suaranya. Penyanyi dengan nama asli Abel Tesfaye itu menghentikan konser “After Hours Til Dawn Tour” setelah kurang dari 15 menit tampil di SoFi Stadium.Sebelum penampilannya, sebuah teaser The Weeknd dari acara yang akan mendatang juga diputar. Setelah teaser ditampilkan, penyanyi tersebut tampil selama 15 menit dan kemudian mengumumkan bahwa dirinya harus membatalkan penampilannya. Melalui video yang beredar di Twitter, The Weeknd tak mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi.“Saya tidak tahu apa yang baru saja terjadi … konser yang ingin ku berikan kepada kalian sekarang,” ujar The Weeknd.The Weeknd lebih lanjut menambahkan, “Aku akan memastikan semua orang akan mendapatkan uangnya kembali. Aku akan segera melakukan pertunjukan untuk kalian tapi saya ingin keluar dan secara pribadi, saya meminta maaf. Ini sangat menyiksa ku, maafkan aku. Aku sangat mencintai kalian, terima kasih banyak,” lanjutnya sebelum keluar dari panggung.Setelah mengakhiri pertunjukannya dengan secara tiba-tiba, The Weeknd menuliskan tweet kepada para penggemarnya. Dirinya mengklarifikasi situasi yang telah terjadi dan mengungkapkan kesedihannya. The Weeknd mengatakan bahwa dirinya sangat sedih setelah suaranya hilang di lagu pertamanya. Dirinya juga berjanji kepada para penggemarnya akan mengganti konser tersebut dengan menjadwalkan tanggal baru untuk penampilannya.(Stephine Nauliani)