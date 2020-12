Obati Kerinduan Penggemar, Lalahuta Antusias Kembali Manggung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Setelah menghadirkan penampilan Abdul & The Coffee Theory pada 10 Desember, Fox's Candy Studio Virtual Store kembali mendatangkan band lain yaitu Lalahuta. Penampilan Lalahuta bisa disaksikan secara gratis di Concert & Stage Zone Fox's Candy Studio – Sparkling City pada Sabtu 26 Desember 2020 di laman foxscandystudio.com.Band beraliran jazz ini pun antusias bisa kembali manggung meski hanya secara virtual. Pandemi memang membuat banyak musisi, termasuk Lalahuta belum bisa menggelar konser secara langsung."Dalam suasana akhir tahun seperti ini kami sudah sangat rindu untuk tampil dan menghibur teman-teman serta saling memberikan energi positif. Maka kami sangat gembira ketika bisa berkolaborasi dengan permen Fox's dan tampil virtual di Fox's Candy Studio dengan konsep yang sangat menyenangkan. Akan ada banyak hal-hal spesial yang kami sajikan dalam performance nanti khusus untuk teman-teman semua," ujar Quincy Jordan, vokalis Lalahuta dalam keterangan tertulisnya.Lalahuta pun akan menyajikan lagu hits seperti Tunggu Apa Lagi, Tak Pernah Salah, Buat Apa Mencoba, hingga Seribu Tahun. Mereka berharap konser virtual ini bisa menjadi pengobat rindu dengan penggemarnya.Tahun ini Fox's Candy Studio mengusung tema Sparkling City: The First Ever Virtual Winter City Experience in Indonesia. Dengan tema itu, para pengunjung tidak hanya dapat berbelanja berbagai gift unik dari permen Fox's, tapi juga merasakan nuansa akhir tahun layaknya berada di kota-kota bersalju dunia seperti Queenstown, Zermatt, dan Marlow."Lalahuta adalah salah satu grup musik favorit anak-anak muda saat ini. Karya-karyanya relate dengan kehidupan anak muda sehari-hari, jadi pasti akan menghibur dan menemani libur akhir tahun dari para pengunjung. Selain penampilan musisi dan berbelanja customized gift , ada banyak aktivitas seru yang bisa dilakukan tanpa dipungut biaya apapun," kata Head of Confectionery Business Unit PT Savoria Kreasi Rasa Didiet Fadriana Abdulkadir.Selain Lalahuta, Fox's Candy Studio Virtual Store sebelumnya menghadirkan Abdul & The Coffee Theory dan MLDJAZZPROJECT Season 4 pada 10 dan 18 Desember 2020 yang lalu. Kemudian untuk membuka tahun yang baru akan ada Kamaya & Mr. Postman pada 7 Januari 2021. Untuk menutup deretan musisi yang hadir di Virtual Fox's Candy Studio, akan hadir kembali Lalahuta di tanggal 10 Januari 2021."Kami berharap Virtual Fox's Candy Studio bisa menambah keceriaan suasana liburan akhir tahun yang menyenangkan, aman, dan nyaman bagi masyarakat," tutup Didiet.(ELG)