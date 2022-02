Ini 3 Bioskop yang Akan Siarkan Konser BTS 12 Maret Mendatang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Konser siaran langsung BTS Permission to Dance on Stage - Seoul: Live Viewing akan digelar di tiga bioskop tanah air pada 12 Maret mendatang. Konser ini akan mulai pukul 15.45 WIB.Ketiga bioskop yang menayangkan konser BTS hanya di CGV Grand Indonesia Jakarta, Paris Van Java Bandung, dan BG Junction Surabaya. Hal ini diketahui dari Instagram @cgv.id."CGV menayangkan di tiga lokasi untuk menjamin kualitas penayangan. Karena hanya lokasi ini yang tersedia teknologi infrastruktur untuk sistem penayangan berbasis khusus kali ini," tulis @cgv.id dikutip dari Instagram, Minggu, 27 Februari 2022.Tiket konser dibanderol mulai Rp450 ribu. Tiket dapat dibeli secara online di BTSptdlivecinemas.com Baca: BTS Konser Siaran Langsung di Bioskop pada 12 Maret Dilihat Medcom.id, situs pembelian tiket konser BTS Permission to Dance on Stage - Seoul: Live Viewing sudah dibuka. Jadwal nonton BTS baru tersedia di CGV Grand Indonesia Jakarta dan Paris Van Java Bandung.Sayangnya, tiket belum dapat dibeli atau masih berstatus coming soon. Pihak CGV meminta para penonton untuk terus mengikuti informasi selanjutnya via media sosial resmi CGV.BTS Permission to Dance on Stage merupakan bagian dari rangkaian tur dunia terbaru dari grup idola K-pop tersebut, yang mencakup empat pertunjukan yang terjual habis di SoFi Stadium, Los Angeles yang baru dibangun.Konser tersebut menarik sekitar 813.000 penggemar, baik secara langsung maupun melalui streaming langsung. Tiket untuk acara konser tersebut dijual di Amerika Utara dan Selatan, Eropa dan Oseania pada 22 Februari, dan di Asia pada 24 Februari.Baca: Diskon 30% untuk Pembelian Photobook BTS Pakai Livin' by Mandiri