5 Musisi Indonesia Favorit Mezzaluna Anak Bimbim Slank

(ASA)

Mezzaluna atau yang akrab disapa Mezz resmi terjun ke industri musik dengan merilis single debut bertajuk "In Situ". Meski perempuan berusia 20 tahun itu mengaku sebagai penggemar Amy Winehouse dan musik-musik Barat, Mezz cukup mengikuti perkembangan dunia musik lokal.Dalam jumpa pers "In Situ", Kamis, 23 September 2021, Mezz membagikan referensi musisi lokal favoritnya, mereka adalah:Danilla adalah penyanyi dan pencipta lagu solo perempuan. Sejauh ini, Danilla telah memiliki dua album penuh, yaitau Telisik (2014), dan Lintasan Waktu (2017), serta satu album mini berjudul Fingers (2019).Vira Talisa merupakan penyanyi yang sempat mengenyam pendidikan tinggi di Perancis. Vira juga memiliki single berbahasa Perancis berjudul "Down in Vieux Cannes". Pada tahun 2019, Vira merilis album penuh perdananya, bertajuk Primavera.Eva Celia adalah anak pasangan musisi Indra Lesmana dan model Sophia Latjuba. Eva memiliki album penuh bertajuk And So It Begins yang dirilis pada 2016, dan album mini bertajuk Lifeline: Introduction yang dirilis pada 2019.Ardhito merupakan musisi pop-jazz yang juga berprofesi sebagai penyiar radio dan aktor. Ardhito telah merilis sejumlah album mini, yang terbaru berjudul Semar & Pasukan Monyet (2021).Sal Priadi saat ini bukan saja dikenal sebagai musisi. Sal baru saja merambah dunia akting lewat film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Sal punya aksi panggung yang ekspresif dan dalam beberapa aksinya terlihat teatrikal.