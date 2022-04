Kolaborasi dengan Bryce Vice, Snakeships Rilis Musik House yang Groovy

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

“WATER” adalah single terbaru dari Snakehips yang turut menampilkan Bryce Vice, hadir dengan nuansa musik house bergaya smooth nan lincah yang cocok untuk dimainkan di klub malam temaram dan pesta tengah malam. Dirilis pada tanggal 27 April di Helix Records, Snakehips mengeluarkan sisi groovy dari dalam diri lewat irama shuffling dan vokal magnetik Bryce Vine yang mengayun mulus mengikuti ritme smooth dari trek ini.Bekerja dengan bintang-bintang sekelas Anderson .Paak dan Tinashe telah membantu Snakehips membangun reputasi sebagai tastemaker global dengan kemampuan untuk memprediksi wujud musik masa depan. Katalog lagu-lagu hit mereka antara lain adalah trek megah dan bergairah ‘On & On’, single dreamy ‘Days With You’, mega-hit ‘All My Friends’ (ft. Tinashe dan Chance The Rapper), pop banger ‘Cruel’ bersama ZAYN, dan EP 4 trek yang berjudul ‘Forever (Pt. II)’. Pada tahun 2021, Snakehips merilis sejumlah single bersama Earthgang dan Armand Van Helden lewat label rekaman baru mereka Never Worry Records, serta membawakan program radio bulanan Never Worry Radio yang menampilkan lagu-lagu terbaru mereka serta kurasi musik yang beragam. Mereka telah tampil di berbagai festival besar di seluruh dunia, memainkan set di Coachella, EDC Las Vegas, Audiotistic Festival, dan High Ground Music and Arts Experience. Setelah merilis “Tonight”, single kolaboratif jagoan mereka dengan Tchami bulan Februari lalu, Snakehips terus mendirikan tonggak-tonggak penting dalam karirnya sebagai artis maupun aktor di balik label rekamannya sendiri pada tahun 2022 ini. Kembali dari tur nasional Never Worry, duo asal UK ini sedang menulis album perdananya, membagi waktu di antara LA dan London untuk menggali warna musik khas mereka lebih dalam lagi.Bryce Vine menghadirkan warna suara pertemuan pesisir Timur dan Barat yang mengeksplorasi batas-batas genre, dengan pengaruh rap yang bass-heavy, semangat punk rock, bercampur sensitivitas pop anthemic. Rilisan perdananya dengan label rekaman besar adalah Carnival, yang diluncurkan lewat Sire/Warner Records, dengan inspirasi luas dari semangat zaman budaya pop, referensi acara TV sci-fi pada lirik, nostalgia tahun ‘90-an, dan perbincangan tentang latar belakangnya tumbuh besar di LA.Vine tak berhenti berkarya sejak kesuksesan terobosannya lewat single “Drew Barrymore” yang berhasil meraih pencapaian 2x Platinum, meraih status sertifikasi Platinum RIAA untuk single favorit penggemar “La La Land (feat. YG)” dan “I’m Not Alright” bersama Loud Luxury, serta mengakumulasi lebih dari 2 miliar streams di seluruh dunia dengan 15 juta streams setiap minggunya. Bryce juga telah berkolaborasi dengan YG, Cheat Codes, Loud Luxury, Jeremih, Wale, Parmalee, Blanco Brown, dan nama-nama besar lainnya.