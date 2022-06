Steve Aoki Umumkan Album Baru HiROQUEST

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Artis dan produser dengan 2 nominasi Grammy Steve Aoki mengumumkan album panjang terbarunya yang berjudul HiROQUEST, yang akan dirilis 16 September 2022.Album yang sangat ditunggu-tunggu ini menampilkan kolaborasi dengan sederet artis dari berbagai genre termasuk di antaranya Taking Back Sunday, Kane Brown, Mod Sun, PnB Rock, Georgia Ku, Bryce Vine, Santa Fe Klan, Lil Xan, Goody Grace, dan banyak lagi. Sebagai bagian dari perilisan album, Aoki melanjutkan kerja samanya dengan MetaZoo Games dengan menciptakan kartu permainan edisi terbatas yang bisa didapatkan jika membeli CD HiROQUEST. CD dan album digital ini tersedia untuk pra-pesan, beserta informasi lebih lanjut tentang kolaborasi Aoki bersama MetaZoo, di www.HiROQUEST.com.HiROQUEST menghadirkan beberapa single terbaru Aoki yang sudah dirilis terlebih dahulu, “Just Us Two” bersama Taking Back Sunday, “Kult” bersama grandson dan Jasiah, “Save Me” bersama HRVY, dan “Kong 2.0” bersama Natanael Cano. Album terbaru Aoki ini merangkum rasa takut, cemas, dan energi tertahan yang dirasakan selama lockdown, menawarkan sebuah soundtrack dinamis bagi kehidupan new normal. Lagu-lagu pada album ini merupakan kombinasi dari latar belakang Aoki yang pernah bergelut di dunia band rock alternatif dan tren musik kontemporer seperti Latin dan pop, sambil mempertahankan estetika EDM (Electronic Dance Music) khasnya.“Musik saya adalah jejaring yang menghubungkan audiens ke alam semesta yang saya ciptakan,” jelas Aoki.“Album ini menceritakan kisah yang fantastis, namun juga bicara tentang kebebasan dari kekangan. Saya menelusuri kembali akar saya—energi rock yang jujur—dan energi itulah yang menjadi dasar segalanya. Dari sana, saya mulai menjelajahi semuanya dan itu berkembang menjadi begitu banyak genre yang berbeda.”Lagu-lagu HiROQUEST akan terdiri dari lima bab, masing-masing merinci faksi mitologis yang berbeda, dan album ini membuka pintu bagi para penggemar untuk memasuki dunia luas yang menyatukan musik Aoki dengan trading card game koleksi terbaru yang diciptakan bersama MetaZoo Games, yang didirikan bersama Aoki dan diluncurkan pada Maret 2021.Untuk waktu yang terbatas dan selama persediaan masih ada, trading card game ini akan tersedia sebagai sisipan dalam CD album baru Aoki—setiap CD akan dilengkapi dengan satu kartu dari set MetaZoo HiROQUEST. Pra-pesan terbatas khusus ini akan diluncurkan secara eksklusif di www.HIROQUEST.com pada 16 Juni pukul 9 pagi PT / 12 siang ET.Alur cerita MetaZoo HiROQUEST bertempat di dunia masa depan yang penuh dengan kekacauan, di mana "Beasties" merajalela di Cryptid Nation yang dipimpin oleh seorang karakter bernama Indrid Cold. Pahlawan protagonis dari grup Evergreen Casters, Hiro, berada dalam misi untuk mengumpulkan Pallet Rings dan mengalahkan legiun Zombie, Robot, AI, dan makhluk berbahaya lainnya. MetaZoo menjanjikan bahwa petualangan ini tercatat dalam sejarah di dunia cryptid masa depan.Bagi para penggemar, HiROQUEST adalah kumpulan lagu solo dan kolaboratif lintas genre yang epik, dilengkapi dengan kisah pembentukan dunia yang berkembang melampaui karya musiknya. Selalu berusaha untuk mendobrak batasan dan menyatukan orang-orang dengan ketertarikan serupa, Aoki berharap karya HiROQUEST yang inovatif dan multi-dimensional akan berfungsi sebagai penghubung yang luar biasa untuk menyatukan para penikmatnya. “Hampir semua yang saya lakukan adalah sebuah kolaborasi, baik fashion, teknologi, musik, seni atau budaya,” kata Aoki. "Saya suka gagasan bahwa kita bisa bersatu dan mengesampingkan hal-hal dari masa lalu kita yang mungkin telah mengeraskan atau melelahkan kita, dan sama-sama menjadi bebas."Daftar Lagu HiROQUEST:"Hiroquest Anthem""Astrals Melodia""KULT" - bersama grandson, ft. Jasiah"Movie Star" - ft. Mod Sun & Global Dan"Move On" - bersama Kane Brown & Ricky Retro"OIO Melodia""Just Us Two" - bersama Taking Back Sunday"All Hype"- ft. Bryce Vine"You Don’t Get to Hate Me" - ft. Goody Grace"Russian Roulette" - ft Sueco & No Love for the Middle Child"Diasos Melodia""Ultimate" - ft Santa Fe Klan & Sno Tha Product"Chichi" - bersama Guaynaa"Kong 2.0" - bersama Natanael Cano"Extants Melodia""Whole Again"- bersama Kaaze, ft. John Martin"Save Me" - bersama HRVY"Stop The World" - bersama Marnik & Leony"Whistle"- bersama Timmy Trumpet & Alligator"Stars Don’t Shine" - ft Global Dan"Taurobons Melodia""Nobody" - ft PollyAnna"Demons" - ft Georgia Ku"Stars" - ft Lil Xan"Perfect" - ft. PnB Rock & 24HRS"Black Pullet"