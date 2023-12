Shelomita Kembali ke Industri Musik dengan Lagu Ciptaan Laleilmanino

Advertisement

Penyanyi Shelomita kembali meneruskan eksistensinya di industri musik dengan merilis single baru berjudul "Biarkan Kasih Bernada." Single ini ditulis oleh trio penulis lagu, Laleilmanino."Jeritan hati untuk kembali aktif di panggung menyanyi tidak pernah padam, dan tahun ini jeritan itu semakin meronta rasanya," kata Shelomita, dikutip dari keterangan pers."Biarkan Kasih Bernada" merupakan lagu yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari, untuk terus mencintai diri sendiri dan mencintai sesama.“Setiap manusia Allah ciptakan memiliki hati nurani yang bersih, yang suci, namun dengan adanya berbagai cobaan yang menimpa, kekecewaan yang datang menghampiri, hati itu kadangmenjadi blur. Tidak bersih lagi, tidak putih lagi, lalu kita menjadi pribadi yang bitter.”Shelomita juga mengajak pendengarnya untuk merefleksikan kehidupan lewat single ini.“So, mari kita awali dengan maafkan diri kita, maafkan situasi yang mengecewakan tadi dan coba untuk mensyukuri segala hal baik yang terjadi pada diri kita. Kemudian temukan kebahagiaan, lalu bisa tersenyum lagi,” lanjutnya.Penyanyi 49 tahun itu telah terjun ke industri musik lebih dari dua dekade. Sebelumnya, Shelomita juga pernah menjadi penyanyi latar untuk band-band besar, seperti Dewa 19 dan Slank. Selain berkiprah sebagai musisi, Shelomita juga pernah terjun ke dunia akting.“Just try our best to live this life dengan hati yg bersih, pikiran yg tenang, selalu berbuat baik dalam kebenaran di jalan-Nya lalu tanpa kita sadari kita telah menebarkan cinta kepada sesama, dan make a brighter world. Gunakan kehidupan ini sepenuhnya dengan kebaikan dan kebenaran dan semoga kita semua bisa menjadi manusia yang lebih bersih hati dan pikiran serta memiliki pikiran yang bahagia sehingga kita bisa spread the love to others,” tutup Shelomita.