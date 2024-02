Rekomendasi Lagu Selawat Peringati Isra Mikraj

Berikut rekomendasi lagu untuk perayaan Isra Mikraj.

1. "Khoirul Bariyah" - Sulis

2. "Sholawat Muhammad" - Opick

3. "Ya Habibal Qolbi" - Anisa Rahman

4. "Ya Nabi Salam Alaika" - Maher Zain

5. "Ya Rasulullah" - Ustadz Jefri Al Buchori

(ELG)

Peristiwa Isra Mikraj diperingati setiap 27 Rajab dalam kalender Hijriah dan untuk tahun ini jatuh pada 8 Februari 2024. Ada sederet lagu yang bisa kamu dengarkan untuk merayakannya.Isra Mikraj menjadi peristiwa penting bagi umat Muslim. Pasalnya, Nabi Muhammad SAW melakukannya dua perjalanan, yakni berangkat dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa (disebut Isra) dan dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha yang merupakan tempat tertinggi atau akhir dari langit ketujuh dalam ajaran Islam (disebut Mikraj).Dalam peristiwa Isra Mikraj, Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan perintah untuk menunaikan ibadah salat lima waktu dan menjadi kewajiban bagi para umat muslim. Untuk merayakannya, Sobat Medcom bisa memperbanyak ibadah dan amal, seperti puasa, dzikir, doa, dan meminta ampun kepada Allah SWT.Meski begitu, ada beberapa musisi yang telah merilis lagu untuk merayakan Isra Mikraj. Kira-kira ada apa saja?Ini merupakan salah satu lagu sholawat yang populer. Diketahui bahwa sholawat ini diucapkan sebagai doa dan pujian untuk Nabi Muhammad SAW.Penyanyi rohani Sulis menjadi salah satu yang merilis sholawat "Khoirul Bariyah" dalam album Cinta Rosul 4 yang dirilis pada 2021 lalu. Sobat Medcom bisa menemukan penyanyi yang lain karena ada beberapa orang yang merilisnya di platform musik digital.Penyanyi yang satu ini sudah dikenal dengan karya lagu-lagu rohaninya. Pada 2010, Opick merilis sebuah album bertajuk Shollu Ala Muhammad.Dalam album itu terdapat lagu "Sholawat Muhammad" yang cocok untuk didengarkan pada perayaan Isra Mikraj. Lagu tersebut menjadi cara untuk memberikan pujian ke Nabi Muhammad SAW.Ini menjadi lagu pujian untuk Nabi Muhammad SAW berikutnya yang bisa Sobat Medcom dengarkan. "Ya Habibal Qolbi" itu artinya Wahai Kekasih Hati.Mantan backing vokalis Sabyan Gambus ini merilis lagu "Ya Habibal Qolbi" pada 2022 lalu. Lagu tersebut kerap diputar dalam acara keagamaan, seperti Isra Mikraj.Siapa yang tidak asing dengan penyanyi yang satu ini. Pasalnya Maher Zein memang dikenal sebagai penyanyi asal Swedia berdarah Lebanon yang kerap merilis lagu rohani.Salah satu lagunya yang populer adalah "Ya Nabi Salam Alaika". Lagu tersebut dimuat dalam album Thank You Allah yang dirilis pada 2016 lalu.Sebelum meninggal pada 2013 silam, Ustaz Jefri Al Buchori kerap merilis berbagai lagu rohani. Salah satunya adalah "Ya Rasulullah" yang dimasukkan ke dalam album Shalawat & Nasyid Terbaik. Album tersebut dirilis pada 2009 silam.