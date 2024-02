BRIE Rilis Single "Something To Lose" Menyinggung Twin Flame

Baca juga: Alasan Taylor Swift Hanya Konser di Singapura

(ASA)

Usai merilis single "The Thrill," BRIE kembali merilis sebuah single bertajuk "Something To Lose." Single tersebut menyentuh konsep romansa modern yang sedang marak diibaratkan sebagai Twin flame.Penyanyi dengan nama asli Tiffany Gabriella mengungkapkan istilah tersebut menggambarkan seseorang yang mencerminkan diri sejati kita yang paling otentik, baik kebaikan maupun keburukan.Dalam keterangannya, BRIE mengungkapkan Twin flame berfungsi sebagai kebangkitan mendalam atau konfrontasi langsung yang memaksa untuk menghadapi ketakutan terdalam melalui seseorang yang mencerminkan esensi kita.BRIE memandang dirinya sebagai kedua pihak, yaitu "pelari" yang cenderung lebih menyendiri secara emosional dan "pengejar" yang terus merindukan keintiman.Kebalikan dari lagu "The Thrill" yang bernuansa R&B, balada yang menyayat hati ini bisa menjadi soundtrack klasik bagi orang-orang yang bergulat dengan patah hati yang akan datang dan mereka yang diam-diam masih merindukan cinta. Meskipun, ada rollercoaster emosional yang terlibat.Ketidakkonsistenan emosionalnya menjadi pusat perhatian dalam single "Something To Lose." Sebab, baris demi baris lirik lagu saling bertentangan yang menunjukkan perubahan suasana hati dan ketakutannya terhadap keterikatan."Twin flame secara inheren berakar pada kesamaan yang tidak menguntungkan, itulah inti dari lagu tersebut. Itu adalah saat Anda bertemu seseorang yang mengingatkan Anda tentang versi terburuk diri Anda yang pada awalnya mengkhawatirkan, tapi itulah yang mengikat Anda berdua bersama-sama di masa lalu berakhir," jelasnya.Single balada melankolis merupakan hasil kolaborasinya dengan trio gitaris rock Kelompok Penerbang Roket, Ray Marshall yang sekaligus menjadi produser.“Meskipun di luar rentang yang biasa saya gunakan, tetapi tidak terlalu jauh dari musik yang saya dengarkan,” ungkap Ray Marshall."BRIE awalnya mengirimkan (saat ia) membawakan lagu akustik, tapi karena saya punya ketertarikan pribadi dengan gitar elektrik, saya memilih untuk memasukkannya ke dalam lagu," tambahnya.Ray dan BRIE memutuskan untuk mempertahankan semua melodi dan ritme dari demo awalnya. Kemampuannya untuk membangkitkan emosi dalam bentuk yang paling murni ditampilkan sepenuhnya sejak awal.BRIE berharap single terbarunya dapat membantu dalam mengatasi masalah keterikatan yang tidak sehat. Dia menyoroti pentingnya menyadari bahwa ada beberapa hal yang berada di luar kendali kita dan menghargai segala sesuatu sebagaimana adanya."Segala sesuatunya akan berakhir pada akhirnya. Kehilangan sesuatu memang menyakitkan, tapi tidak apa-apa untuk merasa terluka. Segala sesuatu yang hilang akan menjadi sesuatu yang perlu diingat, jadi kembali lagi ke cara kita melihatnya," saran BRIE.Lagu "Something To Lose" telah tersedia di semua platform streaming digital mulai 8 Februari 2024. Selain itu, video musik buatan Direktur Kreatif Bastian Hansen telah dirilis di YouTube.(Theresia Vania Somawidjaja)