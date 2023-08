Daftar Nominasi MTV VMA 2023

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(ELG)

Jakarta: MTV telah merilis nominasi untuk ajang penghargaan VMA 2023 pada Selasa, 8 Agustus 2023 waktu setempat. Tidak hanya musisi Amerika Serikat saja, tetapi juga ada musisi K-Pop yang ikut meramaikan daftar nominasi tersebut.Pada tahun ini MTV Video Music Awards akan menawarkan kategori Afrobeats baru terbaik serta 35 para nominasi baru, seperti Rema, Petras, Metro Boomin, GloRilla, Ice Spice, Peso Pluma, Ayra Starr, Reneé Rapp, Yung Miami, dan lainnya.Ada beberapa musisi yang bisa mendapatkan beberapa nominasi, seperti Taylor Swift yang mendapatkan delapan nomor dan dia merupakan musisi terbanyak yang mendapatkan nomominasi tahun ini.Selanjutnya, ada SZA yang mendapatkan enam nominasi. Sementara Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, Sam Smith mendapatkan lima nominasi.Sementar itu, ada juga BLACKPINK , Sean Combs alias Diddy, dan Shakira, yang masing-masing dari mereka mendapatkan empat nominasi.Para penggemar bisa mulai memberikan dukungan untuk musisi idolanya melalu laman web MTV hingga 1 September 2023. Berbeda dengan kategori artis pendatang baru terbaik akan tetap aktif dalam pertunjukan langsung pada 12 September, dan nominasi grup terbaik tahun ini serta kategori lagu musim panas akan segera diumumkan.Acara MTV VMA 2023 akan disiarkan langsung pada pukul 07.00 WIB, Rabu, 13 September 2023. Selain itu, acara ini akan digelar di Prudential Center, New Jersey.Doja Cat - "Attention"Miley Cyrus – "Flowers"Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"Olivia Rodrigo - "vampire"Sam Smith and Kim Petras - "Unholy"SZA - "Kill Bill"Taylor Swift - "Anti-Hero"BeyoncéDoja CatKarol GNicki MinajShakiraTaylor SwiftMiley Cyrus – "Flowers"Olivia Rodrigo - "vampire"Rema and Selena Gomez - "Calm Down"Sam Smith and Kim Petras - "Unholy"Steve Lacy - "Bad Habit"SZA - "Kill Bill"Taylor Swift - "Anti-HeroGloRillaIce SpiceKaliiiPeso PlumaPinkPantheressReneé RappSaucy Santana - "Booty"Stephen Sanchez - "Until I Found You"JVKE - "golden hour"Flo Milli - "Conceited"Reneé Rapp - "Colorado"Sam Ryder - "All the Way Over"Armani White - "GOATED"Fletcher - "Becky's So Hot"Tomorrow x Together - "Sugar Rush Ride"Ice Spice - "Princess Diana"FLO - "Losing You"Lauren Spencer Smith - "That Part"David Guetta and Bebe Rexha - "I'm Good (Blue)"Post Malone and Doja Cat - "I Like You (A Happier Song)"Diddy featuring Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - "Gotta Move On"Karol G and Shakira - "TQG"Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage and Diddy - "Creepin' (Remix)"Rema and Selena Gomez - "Calm Down"Demi Lovato - "Swine"Dua Lipa - "Dance the Night (From Barbie The Album)"Ed Sheeran - "Eyes Closed"Miley Cyrus - "Flowers"Olivia Rodrigo - "vampire"Pink - "TRUSTFALL"Taylor Swift - "Anti-Hero"Diddy featuring Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - "Gotta Move On"DJ Khaled featuring Drake and Lil Baby - "STAYING ALIVE"GloRilla and Cardi B - "Tomorrow 2"Lil Uzi Vert - "Just Wanna Rock"Lil Wayne featuring Swizz Beatz and DMX - "Kant Nobody"Metro Boomin featuring Future - "Superhero (Heroes and Villains)"Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"Alicia Keys featuring Lucky Daye - "Stay"Chloe Bailey featuring Chris Brown - "How Does It Feel"Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage and Diddy - "Creepin' (Remix)"SZA - "Shirt"Toosii - "Favorite Song"Yung Bleu and Nicki Minaj - "Love in the Way"Blink-182 - "EDGING"Boygenius - "the film"Fall Out Boy - "Hold Me Like a Grudge"Lana Del Rey featuring Jon Batiste - "Candy Necklace"Paramore - "This Is Why"Thirty Seconds to Mars - "Stuck"Foo Fighters - "The Teacher"Linkin Park - "Lost (Original Version)"Red Hot Chili Peppers - "Tippa My Tongue"Måneskin - "THE LONELIEST"Metallica - "Lux Æterna"Muse - "You Make Me Feel Like It's Halloween"Anitta - "Funk Rave"Bad Bunny - "WHERE SHE GOES"Eslabon Armado and Peso Pluma - "Ella Baila Sola"Grupo Frontera and Bad Bunny – "un x100to"Karol G and Shakira "TQG"Rosalía - "DESPECHÁ"Shakira – "Acróstico"aespa - "Girls"BLACKPINK - "Pink Venom"FIFTY FIFTY - "Cupid"SEVENTEEN - "Super"Tomorrow x Together - "Sugar Rush Ride"Ayra Starr - "Rush"Burna Boy - "It's Plenty"Davido featuring Musa Keys - "UNAVAILABLE"Fireboy DML and Asake - "Bandana"Libianca - "People"Rema and Selena Gomez - "Calm Down"Wizkid featuring Ayra Starr - "2 Sugar"Alicia Keys – "If I Ain't Got You (Orchestral)"Bad Bunny - "El Apagón - Aquí Vive Gente"Demi Lovato - "Swine"Dove Cameron - "Breakfast"Imagine Dragons - "Crushed"Maluma - "La Reina"Doja Cat - "Attention"Drake - "Falling Back"Kendrick Lamar - "Count Me Out"Megan Thee Stallion - "Her"Sam Smith and Kim Petras - "Unholy"SZA - "Kill Bill"Taylor Swift - "Anti-Hero"Adele - "I Drink Wine"Ed Sheeran - "Eyes Closed"Janelle Monáe - "Lipstick Lover"Kendrick Lamar - "Count Me Out"Miley Cyrus - "Flowers"Olivia Rodrigo - "vampire"Taylor Swift - "Anti-Hero"Fall Out Boy - "Love from the Other Side"Harry Styles - "Music for a Sushi Restaurant"Melanie Martinez - "VOID"Micki Minaj - "Super Freaky Girl"Sam Smith and Kim Petras - "Unholy"Taylor Swift - "Anti-Hero"BLACKPINK - "Pink Venom"Dua Lipa - "Dance the Night (From Barbie The Album)"Jonas Brothers - "Waffle House"Megan Thee Stallion - "Her"Panic! at the Disco - "Middle of a Breakup"Sam Smith and Kim Petras - "Unholy"Boygenius - "the film"BLACKPINK - "Pink Venom"Doja Cat - "Attention"Lana Del Rey featuring Jon Batiste - "Candy Necklace"Megan Thee Stallion - "Her"SZA - "Shirt"BLACKPINK - "Pink Venom"Kendrick Lamar - "Rich Spirit"Miley Cyrus - "River"Olivia Rodrigo - "vampire"SZA - "Kill Bill"Taylor Swift - "Anti-Hero"