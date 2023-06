Rilis 3 Lagu Berbahasa Inggris, Girl Group Arize Bidik Pasar Internasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Indonesia tidak pernah kehabisan talenta penyanyi muda. Salah satunya kumpulan penyanyi remaja yang tergabung dalam girl grup bernama Arize.Adapun Arize beranggotakan lima anak muda berbakat yakni Allequa, Amabelle, Nabila, Ray, dan Seira. Sebelum menggabungkan diri, para personelnya memiliki prestasi pribadi di dunia tarik suara dan menari."Kami sangat senang memperkenalkan Arize kepada anda semua," kata Amabelle di Jakarta.Sebagai langkah awal, Arize sudah menyiapkan sejumlah lagu untuk debut mereka. Tak tanggung-tanggung, mereka sudah punya tiga lagu berjudul "Look At Me", "Queen of The Dance Floor", dan "New Flame".Ketiga karya tersebut merupakan karya Alam Urbach yang juga duduk sebagai komposer. Mereka sengaja merilis lagu berbahasa Inggris dengan harapan bisa menjangkau pendengar mancanegara."Single pre debut kami adalah cerminan dari siapa kami sebagai individu dan sebagai grup," kata Nabila."Kami berharap lagu-lagu ini dapat menginspirasi dan mengangkat hati semua orang yang mendengarkannya," timpal Ray.Kelima personel Arize punya kemampuan dan ciri masing-masing. Vokal Allequa yang kuat berpadu dengan warna Amabelle yang penuh perasaan. Ditambah gerakan tarian energik Nabila, penampilan panggung Ray yang karismatik, dan penampilan serba bisa Seira bersatu untuk membentuk sinergi."Ini hanyalah awal dari perjalanan yang luar biasa, dan kami tidak sabar untuk membagikan lagu dan semangat kami kepada semua orang di mana pun berada," jelas Allequa.Arize sejauh ini dibantu Nanda Persada sebagai Manajer Artis, Alam Urbach untuk Komposer dan Aransemen, Annisya Andrianti pada Vocal Director, Annisya sebagai Pengarah Vokal, Sonia Nadya Simanjuntak & Ronald M pada Pelatih Vokal, Reza Muhammad untuk Pelatih Tari, Penerbit Inspire Entertainment, serta Produser Eksekutif A. Kasandra Putranto, dan Produser Aurora Yahya."Saya akan menjaga konsistensi Arize dengan memperbanyak karya dan konten," ucap Nanda Persada selaku manajer.