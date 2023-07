Lirik dan Terjemahan Lagu Barbie Dreams OST Film Barbie yang Dinyanyikan oleh FIFTY FIFTY Feat. Kaliii

Lirik Lagu Baby Dreams

Terjemahan Lagu Barbie Dreams

Jakarta: Film Barbie tayang di bioskop, Rabu, 19 Juli 2023. Film tersebut diisi dengan soundtrack lagu milik Girlgroup FIFTY FIFTY yang berjudul Barbie Dreams.Dalam lagu ini, grup KPop yang viral dengan lagu Cupid itu menggandeng rapper Kaliii untuk berkolaborasi bersama. Berikut adalah lirik beserta terjemahan bahasa Indonesia dari lagu Barbie Dreams.When I close my eyes, it's a fantasyPerfect plastic life from a magazineThen when I wake up, it's reality (Pretty girls)I can have it all (Yeah), live my barbie dreams (Barbie dreams)La-di-da-da-daLa-di-da-da-deeLa-di-da-da-daLive my barbie dreamsLa-di-da-da-daLa-di-da-da-dee (Uhum)La-di-da-da-daLive my barbie dreamsGlitter nirvana, mascara on my eyesCan't see the drama, under my sequin skyPink primadonna, I'm feeling hot tonightThat pretty state of mind, because I'm with myGorgeous, gorgeous, gorgeous girlFlip phones dipped in diamonds and pearlsRhinestone, rover, hot pink toaster, ah, ahCome take a step into my world, ha, ah, whoaWhen I close my eyes, it's a fantasyPerfect plastic life from a magazineThen when I wake up, it's realityI can have it all, live my barbie dreamsLa-di-da-da-daLa-di-da-da-deeLa-di-da-da-daLive my barbie dreamsLa-di-da-da-da (Barbie dreams, yeah)La-di-da-da-deeLa-di-da-da-daLive my barbie dreamsKen gon' spend 'cause I'm a tenPink Corvette, let's paint the rimsI give looks and set the trendsWe all look good, it's me and friendsNumber one, I feel important, yeahI got flavors, a-assortmentsBuy it 'cause I can afford itIn the mirror I look, I lookGorgeous, gorgeous, gorgeous girlFlip phones dipped in diamonds and pearls (Diamonds and pearls)Rhinestone, rover, hot pink toaster, yeahCome take a step into my worldUh-huh, gorgeous, gorgeous girls loveOh, oh, ohKaliiiWhen I close my eyes, it's a fantasyPerfect plastic life from a magazineThen when I wake up, it's reality (Reality)I can have it all, live my barbie dreamsBaby girl (I'm gonna live), baby, baby, baby girl, girl (I'm gonna live)Baby girl, baby (Barbie dreams), baby, baby, Barbie dreamsBaby girl, baby, baby, baby girl, girl (Dum, dum)Baby girl, baby, baby, baby, Barbie dreamsKetika saya menutup mata, itu adalah fantasiKehidupan plastik yang sempurna dari sebuah majalahLalu saat aku bangun, itu kenyataan (Gadis cantik)Saya dapat memiliki semuanya (Ya), hidupkan mimpi barbie saya (mimpi Barbie)La-di-da-da-daLa-di-da-da-deeLa-di-da-da-daHidupkan mimpi barbie sayaLa-di-da-da-daLa-di-da-da-dee (Uhum)La-di-da-da-daHidupkan mimpi barbie sayaGlitter nirwana, maskara di matakuTidak bisa melihat drama, di bawah langit payet sayaPink primadona, aku merasa panas malam iniKeadaan pikiran yang cantik itu, karena saya bersama sayaGadis cantik, cantik, cantikPonsel flip dicelupkan ke dalam berlian dan mutiaraBerlian imitasi, penjelajah, pemanggang roti merah muda, ah, ahAyo melangkah ke duniaku, ha, ah, whoaKetika saya menutup mata, itu adalah fantasiKehidupan plastik yang sempurna dari sebuah majalahKemudian ketika saya bangun, itu kenyataanSaya bisa memiliki semuanya, mewujudkan impian barbie sayaLa-di-da-da-daLa-di-da-da-deeLa-di-da-da-daHidupkan mimpi barbie sayaLa-di-da-da-da (Barbie mimpi, ya)La-di-da-da-deeLa-di-da-da-daHidupkan mimpi barbie sayaKen gon 'menghabiskan' karena aku sepuluhPink Corvette, mari kita cat peleknyaSaya memberi penampilan dan mengatur trenKami semua terlihat baik, ini aku dan teman-temanNomor satu, saya merasa penting, yaSaya punya rasa, bermacam-macamBelilah karena saya mampu membelinyaDi cermin aku melihat, aku melihatGadis cantik, cantik, cantikPonsel flip dicelupkan ke dalam berlian dan mutiara (Berlian dan mutiara)Berlian imitasi, bajak, pemanggang roti merah muda, yaAyo melangkah ke duniakuUh-huh, cantik, gadis cantik sukaOh, oh, ohkaliiiKetika saya menutup mata, itu adalah fantasiKehidupan plastik yang sempurna dari sebuah majalahLalu saat aku bangun, itu kenyataan (Kenyataan)Saya bisa memiliki semuanya, mewujudkan impian barbie sayaBayi perempuan (aku akan hidup), sayang, bayi, bayi perempuan, perempuan (aku akan hidup)Bayi perempuan, bayi (mimpi Barbie), bayi, bayi, mimpi BarbieBayi perempuan, bayi, bayi, bayi perempuan, perempuan (Dum, dum)Bayi perempuan, bayi, bayi, bayi, mimpi Barbie