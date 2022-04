YES Academy Wadahi Talenta Hip Hop Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pelatihan seni Youth Excellence on Stage (YES) Academy Indonesia 2022 merupakan sebuah lokakarya musik dan panggung intensif yang disponsori oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS), dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan April 2022, termasuk bulan Ramadan ini.YES Academy diikuti sebanyak 50 peserta dengan rata-rata usia 18 sampai 28 tahun, dengan membawa aspirasi untuk menjadi calon-calon penyanyi, penulis lagu, Broadway, produser musik, rapper dan beatboxer. YES Academy difasilitasi dengan pelatih profesional dari AS dan juga peserta yang ikut dalam kegiatan ini berasal dari berbagai macam wilayah di Tanah Air.Pelatihan musik hip-hop menjadi salah satu kelas yang paling diminati oleh peserta. Dekdi, salah satu peserta YES Academy yang juga seorang beatboxer dan vokalis asal Banda Aceh membagikan pendapatnya terkait kemajuan genre Hip-Hop di Indonesia."Sebetulnya musik hip-hop sudah mantap, cuman orang jadiin hip-hop sebagai hobby ketika SMA saja, setelah SMA mereka fokus kehidupan masing-masing. " kata Dekdi."Kita lihat sekarang hip-hop punya masa depan yang lebih cerah. Kita lihat asalnya dari Amerika, kita lihat perkembangan mereka dari dulu sampai sekarang, dan Asia sekarang lebih bagus. Ada banyak label yang dukung kegiatan hip-hop, baik dari segi rap maupun elemen lainnya." sambungnya.Dekdi menilai talenta musik di Indonesia sudah mulai dikenal di kancah internasional, seperti rapper Brian Imanuel Soewarno alias Rich Brian yang karyanya dinikmati oleh orang-orang di seluruh dunia."Dari talenta-talenta rapper dan hip-hop di Indonesia punya rasa yang berbeda, kayak Rich Brian. Dia sudah bawa nama Indonesia ke luar, jadi nama Indonesia gak jauh dari level dunia, jadi punya masa depan yang cerah." ujar Dekdi.Virga, seorang rapper dari Malang dan juga peserta kegiatan YES Academy memberikan tanggapan terkait topik yang sama. Dirinya merasa setuju dengan penyataan dari Dekdi sebelumnya."Jadi aku lihat semakin kesini hip-hop di Indonesia itu maju banget dan apalagi kalau di era-era sekarang semakin banyak ragamnya. Generasi muda yang sekarang banyak yang suka hip-hop, jadi jelas ke depannya maju banget." Imbuhnya.Virga menambahkan dengan adanya kehadiran komunitas penggiat musik hip-hop dan rap dapat menunjang minat kalangan generasi muda di aliran tersebut. Menurut Virga, kota asalnya, Malang sudah banyak peminat musik hip-hop yang mulai menggemari genre itu."Banyak banget grup-grup yang bikin komunitas dan bantu dukung komunitas lain. Untuk di Malang sendiri, juga banyak peminatnya di dunia hip-hop." pungkas Virga.