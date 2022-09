Produser Musik Syn Cole Berkolaborasi dengan Alida Rilis Anthem Musim Panas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Produser multi-instrumentalis Estonia, Syn Cole, merilis single dance lirikal "Shadow" yang menampilkan artis/penulis lagu Alida via Helix Records.“Shadow” dibuka dengan piano synth bergema yang membangkitkan semangat sebagai pijakan untuk verse melodik Alida, diikuti dengan beat dance Syn Cole dengan bounce dan clap yang tak tertahankan. Drop pada bagian refrainnya memperkenalkan elemen instrumental baru yang menggembirakan, menjadikan "Shadow" sebuah dance anthem musim panas yang ringan dan sempurna.Syn Cole memulai karirnya di label rekaman milik Avicii LE7ELS dan sejak itu telah mengumpulkan lebih dari 1 miliar streams yang telah memantapkan posisinya di skena Dance di seluruh dunia. Cole memulai karya remix-nya dengan "Silhouettes" milik Avicii, yang menjadi spotlight BBC Radio 1 pertamanya. Remix Avicii keduanya "Hey Brother" mendapat dukungan radio dan DJ di seluruh dunia. Single berikutnya termasuk "Miami 82" (dengan remix dari Avicii dan Kygo). "Who You Are," dan "It's You" juga telah mencapai kesuksesan global dan tampil dalam sejumlah film dan komersial, termasuk iklan TV Sprite yang menampilkan BLACKPINK. Cole telah bermain di festival besar antara lain Tomorrowland, Creamfields, EDC Las Vegas, Ultra Miami, dan terus memainkan berbagai penampilan pada tahun 2022 sambil merilis musik baru melalui Helix Records.Alida Garpestad Peck adalah seorang artis dan penulis lagu yang berasal dari Norwegia dan kini berdomisili di Los Angeles. Gairah Alida untuk menyanyi dan menciptakan musik telah muncul sejak muda. Setelah pindah ke Los Angeles, Alida mulai berkolaborasi dengan sejumlah artis seperti Katy Perry, Alesso, Sofia Carson, Cheat Codes, Mia Rodriquez, Surf Mesa, dan NAIKA. Salah satunya, Alida menulis single hit Katy Perry x Alesso “When I’m Gone”, yang memulai debutnya di peringkat #4 pada tangga lagu Dance/Electronic Digital Song Sales dan mengumpulkan lebih dari 120 juta streams. Rilisan Alida lainnya sebagai penulis lagu termasuk karyanya bersama Kylie Minogue dan Dua Lipa, Dillon Francis, dan Peach RRC. Karya vokal Alida termasuk di antaranya sejumlah rekaman hit seperti single Robin Schulz yang sukses secara internasional, "In Your Eyes", sebuah hit top 10 di lebih dari 10 negara, peringkat #1 di radio dance AS; dan single berikutnya “One More Time” (73 juta streams), single Alok “Love Again” (130+ juta streams), dan single R3HAB “One More Dance” (55+ juta streams).