Jelang Perilisan Album Baru Taylor Swift, Joe Alwyn Unggah Foto di Instagram

(ELG)

Hampir satu tahun setelah Joe Alwyn dan Taylor Swift putus, aktor serial drama Conversations With Friends itu mengunggah gambaran sekilas tentang babak barunya melalui serangkaian foto di Instagram @joe.alwyn pada 19 Februari 2024.Aktor asal Inggris ini kembali mengunggah serangkaian foto ke feed-nya untuk pertama kalinya dalam lima bulan terakhir. Rangkumannya mencakup foto bintang The Favorite yang mengambil foto dirinya di cermin, foto aktor Alwyn yang melakukan photobombing Brian Cox di pesta pra-BAFTA, serta foto kasino, lautan, dan kenangan menggemaskan dari masa kecilnya.“Minuman berbeda untuk kebutuhan berbeda,” kata karakter Ricky Gervais dalam kumpulan foto Alwyn yang menampilkan meme dari sitkom The Office.Postingan baru dari Alwyn akan merayakan ulang tahunnya yang ke-33 pada 21 Februari tahun ini dengan memberikan gambaran langka tentang babak terbarunya setelah berakhir hubungannya dengan Taylor Swift berakhir pada April 2023 .Meskipun aktor Mary Queen of Scots itu belum berkomentar secara terbuka tentang perpisahannya dengan pelantun lagu "Lover." Hubungan mereka sebelumnya telah menjadi berita utama dalam beberapa minggu terakhir.Setelah Swift mengumumkan album mendatang bertajuk The Tortured Poets Department di Grammy 2024, para penggemar langsung menghubungkan judul tersebut dengan Alwyn.Sebelumnya, Alwyn mengungkapkan bahwa dirinya adalah bagian dari obrolan grup WhatsApp yang disebut The Tortured Man Club.Daftar lagu album studio ke-11, Taylor Swift menyertakan lagu berjudul "So Long, London." Lagu itu merupakan gambaran waktu yang ia habiskan di kota selama enam tahun saat hubungannya dengan Alwyn. Judulnya juga sangat kontras dengan lagu Swift tahun 2019 "London Boy" yang terinspirasi oleh Alwyn dan ditulis selama era kekasihnya.Sebelumnya, Taylor langsung ungkap album terbarunya yang dirilis pada 19 April 2024 di panggung Grammy Awards 2024. Album Taylor Swift bertajuk Midnights berhasil memenangkan kategori Best Pop Vocal Album di Grammy Awards 2024."Album terbaru saya rilis tanggal 19 April berjudul The Tortured Poets Department," ucap Taylor kagum memenangkan kategori tersebut.Taylor mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya dengan mengungkapkan rahasianya yang disembunyikan selama dua tahun terakhir.