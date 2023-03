Viral Nyanyikan Lagu Kangen, Elliot Band Dapat Tiket Gratis Konser Dewa 19 Night At The Orchestra

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Belakangan video grup band pelajar asal Probolinggo, Jawa Timur yang menyanyikan lagu Kangen dari Dewa 19 viral di media sosial. Banyak akun-akun media sosial mengunggah penampilan band bernama E’lliot Band itu di sebuah festival musik pelajar.Berkat video viral tersebut E’lliot Band berkesempatan nonton konser Dewa 19 secara langsung. Mereka mendapat tiket gratis konser Dewa 19 A Night at The Orchestra Chapter 3 yang digelar di Surabaya pada 19 dan 20 Mei 2023.Kabar tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram CEO Red Line Kreasindo, Rionaldo Liputo @aldoliputo di Instagram Story (Instastory). Red Line Kreasindo sendiri merupakan promotor konser Dewa 19 A Night at The Orchestra.“Buat E'LLIOT band kalian berhak mendapatkan free ticket Platinum di A Night at The Orchestra Surabaya day 1, congratulation,” tulis @aldoliputo, seperti dilihat Medcom.id, Senin,27 Maret 2023. Unggahan Rionaldo itu pun dipost ulang oleh Ahmad Dhani hari ini di Instastory-nya.(Tangkap layar InstagramStory Rionaldo Liputo)Viralnya E’lliot Band ini menjadi kali yang kedua. Pertama kali band pelajar dari SMP Negeri 1 Probolinggo itu viral pada 2021 silam. Saat itu, video penampilan mereka di festival musik pelajar “Perfect Music Competition” pada 2018 silam.Penampilan mereka yang menyanyikan tembang Kangen dari Dewa 19 itu sukses mencuri perhatian netizen. Sebab, sang vokalis tampak tidak siap bahkan tidak hafal lirik lagunya.Meski begitu vokalis tersebut tetap percaya diri dan terus bernyanyi. Video mereka pun banjir komentar netizen bahkan sang empunya lagu Ahmad Dhani via kanal YouTube miliknya Video Legend juga ikut memberi komentar.“Legend!,” tulis Video Legend di kolom komentar.