Isyana Sarasvati dan Tohpati feat Sandy Sandhoro Ramaikan Gaia Music Festival: Jazz in the Valley 2023

Setelah menuai sukses pada tahun sebelumnya, The Gaia Hotel Bandung kembali menggelar Gaia Music Festival: Jazz in the Valley 2023, pada 12 dan 13 Agustus 2023.Gaia Music Festival: Jazz in the Valley 2023 pada hari pertama akan diisi penampilan Ardhito Pramono, Teza Sumendra, Syaharani & Queen Fireworks, Deredia, dan Nona Ria. Hari kedua akan dimeriahkan oleh Isyana Sarasvati, Tohpati feat Sandy Sandhoro, Gugun Blue Shelter feat Karungbrass, Jamie Aditya, dan Madame & Toean.Ihsan selaku Chairman Gaia Music Festival 2023 mengatakan bahwa masing-masing penampil mempunyai karakter bermusik yang berbeda-beda dan akan memberikan experience yang beragam.“Akan banyak kejutan yang patut ditunggu,” kata Ihsan.Acara musik tahunan ini diadakan sedemikian rupa sehingga menjadi event yang inspiratif dan intimate tidak hanya untuk para pengunjung, tapi juga bagi para musisi penampil.Pada seri kedua festival musik ini, Gaia Music Festival: Jazz in the Valley 2023 akan menghadirkan skala acara yang lebih besar dengan tetap mengedepankan penampilan yang artistik dan sisi eksploratif para musisi.Dilaksanakan di Amphitheatre The Gaia Hotel Bandung, Jawa Barat, para pengunjung akan menikmati penampilan musik di bawah langit malam, dikelilingi hijaunya hutan, dan semilir angin sejuk Kota Bandung. Gaia Music Festival ini dapat dihadiri oleh segala kalangan baik pecinta musik jazz maupun traveller yang mengajak serta keluarga mereka.Tiket Gaia Music Festival: Jazz In The Valley dijual mulai dari Rp500 ribu per hari untuk tiket early bird yang kini sudah sold out, Rp700 ribu per hari untuk tiket normal, dan Rp1,2 juta untuk dua hari. Selain itu disediakan juga paket bundling dengan kamar hotel The Gaia Hotel Bandung mulai dari harga Rp3.680.000.Gaia Music Festival: Jazz In The Valley merupakan salah satu program andalan dari The Gaia Hotel untuk mewujudkan konsep Active/Rest di mana tamu baik tua maupun muda dapat menemukan entertainment, penyegaran dan inspirasi dalam kenyamanan fasilitas The Gaia Hotel Bandung.