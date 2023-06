Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tae-yeon SNSD atau Girls' Generation akan menggelar konser tunggal di Indonesia pada 22 Juli 2023 mendatang. Konser itu bertajuk The ODD of LOVE in Jakarta.Promotor Dyandra Global Edutaiment telah mengumumkan jadwal konser Tae-yeon di Indonesia melalui akun Instagram @dyandraglobal. Konser yang bertajuk The ODD of LOVE in Jakarta akan digelar di Hall 5 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD pada 22 Juli 2023 pukul 14.30 WIB."Sone! Tae-yeon Girls' Generation akan manggung di konser resmi pertamanya di Jakarta," tulis Dyandra Global.Untuk detail tiket dan tanggal penjualannya belum diinformasikan oleh pihak promotor. Para penggemar diminta untuk menyimak di Instagram promotor.The ODD of LOVE adalah konser tunggal Tae-yeon yang kelima. Konser itu pertama kali digelar di KSPO DOME, Seoul, pada 3-4 Juni 2023.Kemudian, pelantun lagu "INVU" ini akan pergi ke beberapa negara lain untuk melakukan tur konser tunggalnya. Mulai dari Hong Kong, Taiwan, Jepang, Indonesia, hingga Filipina.Tae-yeon akan menyanyikan lagu-lagu hit miliknya, seperti "INVU", "Weekend", "Fine", hingga "I" dalam konsernya itu. Leader SNSD ini juga akan menutup konser dengan encore sambil menyanyikan lagu "Spark".