Ada Kekosongan pada Konser Clean Bandit di Jakarta Semalam

: Clean Bandit terbilang sukses membawakan panggung kedua di Jakarta pada Senin malam, 20 Agustus 2018. Kendati seorang personel, Grace Chatto terpaksa absen lantaran kondisi kesehatan yang menurun usai menghibur penggemar di Tokyo, Jepang pada Jumat, 17 Agustus 2018, Jack dan Luke Patterson cukup bisa menarik perhatian penonton.Panggung yang berlokasi di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka dibuka sekitar pukul 20.30 WIB. Singel Symphony dibawakan sebagai sajian utama untuk membakar penonton. Namun, kemeriahan tidak berbeda ditunjukkan ketika Confetti, yang umumnya dilepas pada akhir acara, terlalu cepat dilepas sebelum singel Symphony rampung.Kekosongan Grace malam tadi tampak diisi oleh tiga personel perempuan yang berusaha maksimal menghibur penonton. Setidaknya, dari pantauan Medcom.id, estimasi 80 persen dari 4.500 tiket yang telah terjual sesuai paparan pihak promotor, penonton di barisan paling belakang kategori festival masih menyisakan banyak ruang.Secara berurutan, Clean Bandit membawakan Real Love, Extraordinary, Stronger, Disconnect, Tears, Come Over, Solo, dan I Miss You."Jakarta, maaf Grace belum bisa datang. Ini persembahan buat Grace. Kita akan menyanyikan lagu ini untuk dia dan buat kalian semua. Dia berharap bisa berada di sini," papar additional player Clean Bandit dari atas panggung di Kota Kasablanka, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018.Singel Should've Known Better dan Rockabye dilantunkan, meramaikan Hall Kasablanka. Ketika Rockabye dibawakan, suasana kembali hangat dan penonton bernyanyi paripurna. Lagu ini merupakan singel duet mereka bersama Anne Marie yang juga meledak di tangga lagu beberapa negara."Kalian luar biasa malam ini," puji salah seorang personel dari atas panggung.Jelang akhir acara, Clean Bandit memainkan gimmick dengan mengajak para penonton bernyanyi singel Rather Be. Singel itu lalu dimainkan dengan penuh pada saat akhir acara sebagai encore.Konser Clean Bandit semalam berlangsung selama 1 jam. Sekitar pukul 22.00 WIB konser Clean Bandit berakhir.(DEV)