Aziz Comi, Mantan Personel Payung Teduh Produseri Anov Blues One

Mantan penggawa Payung Teduh, Aziz Comi memproduseri lagu terbaru musisi Anov Blues One berjudul Boskin alias Bosan Miskin. Comi bekerjasama dengan Avo, kawan kecil Comi yang bertindak selaku co-produser.Dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, lagu Boskin bercerita tentang kerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup. Anov berharap lagu Boskin dapat menjadi motivasi masyarakat Indonesia untuk terus berjuang mencapai kesejahteraan yang lebih baik sekaligus sebagai bentuk kampanye Indonesia dalam melawan kemiskinan.Anov Blues One merupakan proyek musik besutan Ardianov. Kiprah bermusik dirintis sejak 2000. Dia kembali aktif bermusik pada 2016.Ardianov membuat gitar custom dari alat-alat rumah tangga berbahan sederhana seperti kayu pacul, kayu batang, loyang, kotak alumunium, kotak kayu serbaguna. Dia juga fokus pada desain minimalis yaitu hanya dengan satu senar dan 3 senar.Singel Boskin sekaligus menjadi perkenalan album perdana Anov yang akan dirilis jelang akhir tahun 2018. Aziz Comi bertindak sebagai produser album ditemani Servo 'Avo' Caesar Prayoga dari Indobeatbox.Comi sebelumnya memegang peran sebagai pemain contra bass untuk Payung Teduh. Dia memutuskan keluar pada Januari 2018, menyusul sang vokalis Is yang lebih dulu mundur pada Desember 2017.