Justin Timberlake Melepas Singel SoulMate

Menyambut pekan yang seharusnya memasuki musim panas, Justin Timberlake merilis lagu SoulMate. Singel ini merupakan bagian dari album terbarunya Man of the Woods yang dirilis sejak 2 Februari 2018.Lagu ini dibuka dengan aksi Justin Timberlake yang memproklamirkan, "Musim Panas telah tiba" diiringi permainan perkusi dan bass yang lincah. Lagu ini diproduksi Nineteen85, yang turut membantu proses produksi lagu Hotline Bling dan Too Good yang dibawakan Drake, serta Truffle Butter dari Nicki Minaj.Dalam lagu ini turut melibatkan kontribusi dari James Fauntleroy, Paul Jefferies, Brandon Casey, Brian Casey, Gary Smith, serta Lechas Young.Man of the Woods menjadi album kelima Justin Timberlake setelah vakum merilis album selama lima tahun sejak 20/20 Experience (2013).Mengantar perilisan album, Justin meluncurkan Say Something, singel duetnya bersama Chris Stapleton. Disusul singel Supplies dan Filthy. Selain Chris Stapleton, Justin bekerjasama dengan beberapa musisi lain seperti Alicia Keys, serta istri dan anaknya, Jessica Biel dan Silas.Produser album ini adalah Timbaland dan The Neptunes. Sementara untuk kredit penulis lagu diserahkan pada James Fauntleroy dan Toby Keith.Diakui Justin, dalam wawancaranya bersama Zane Lowe, judul album Man of the Woods terinspirasi dari nama anaknya, Silas. Untuk sampul album sendiri merupakan hasil karya Ryan McGinley.(ELG)