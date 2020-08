The Weeknd Donasi Rp4,4 Miliar untuk Beirut

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi The Weeknd menyumbangkan USD300 ribu setara Rp4,4 miliar untuk korban ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut, Lebanon pada 4 Agustus lalu. Kabar itu diumumkan di media sosial oleh manajer The Weeknd, Wassim "Sal" Slaiby."Saya merasa tersanjung dan terharu bekerja dengan seniman yang memiliki kepedulian tinggi terhadap dunia dan kini untuk saudara-saudari kami di Lebanon yang dalam sakit dan membutuhkan pertolongan kita," ungkap Slaiby di Instagram, Kamis, 13 Agustus 2020."Saya ingin berterima kasih kepada saudaraku @theweeknd atas kebaikan dan donasi USD300 ribu kepada kampanye bantuan dunia untuk Lebanon," tulis Slaiby.Tak hanya The Weeknd, Live Nation, perusahaan musik AS di bidang pengadaan konser juga mendonasikan USD50 ribu untuk korban Beirut."Saya juga ingin berterima kasih kepada Michael Rapino @michaelrapino dan keluargaku di Live Nation atas donasi USD50 ribu," sambungnya.Ledakan di kawasan pelabuhan Beirut, Lebanon menewaskan lebih dari 200 penduduk. Ledakan dua babak itu disebut berasal dari amonium nitrat yang tertimbun.Slaiby dan istrinya, Rima Fakih, mantan Miss USA 2010 merupakan warga kelahiran Lebanon. Keduanya pindah ke Kanada saat masih remaja. Fakih pindah ke AS ketika masih anak-anak. Pada awal pekan ini mereka menyumbangkan USD250 ribu untuk korban ledakan di Beirut.Dalam dua bulan, The Weeknd aktif memberi donasi untuk kampanye kemanusiaan. Pada Juni lalu, pemilik nama Abel Tesfaye itu menyumbang masing-masing USD200 ribu untuk Black Lives Matter Global Network dan Colin Kaepernick Know Your Rights Camp Legal Defense Initiative. The Weeknd juga memberi USD100 ribu untuk komunitas kolektif National Bail Out.Pelantun Starboy tersebut juga berdonasi untuk kampanye MusiCares pada awal pandemi Covid-19 sebesar USD500 ribu. Donasi dengan nominal sama juga diberikan untuk pekerja medis di Scarborough Health Network, rumah sakit di Ontario tempat The Weeknd dibesarkan.Belum lama ini, The Weeknd menggelar konser virtual di TikTok. Konser tersebut mengumpulkan dana USD350 ribu yang didonasikan kepada organisasi nirlaba Equal Justice Initiative. Dalam dua bulan, The Weeknd menggelontorkan sekitar USD2,15 setara Rp31,8 miliar untuk berdonasi.(ASA)