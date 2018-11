Ed Sheeran Buka Peluang Kolaborasi dengan BTS

Musisi Ed Sheeran belum lama ini menyebut ada peluang berkolaborasi dengan grup K-pop BTS. Kabar ini bermula ketika Ed Sheeran melakukan sesi Q&A dalam wawancaranya dengan Heat World.Musisi asal Inggris itu membacakan pertanyaan dari warganet, salah satunya pertanyaan dari pemilik akun Twitter @moonchildontcry. "Saya ingin BTS X Ed Sheeran tetapi kapan," tulis akun tersebut.Pertanyaan itu ditanggapi Ed Sheeran dengan positif. "Saya sebenarnya menulis sebuah lagu, yang saya kira mereka bisa terlibat. Saya pernah mendengar hal ini. Saya tidak tahu. Saya sangat menyukai BTS, mereka cemerlang," tutur Ed Sheeran, dikutip dari Soompi.Sebelumnya, Ed Sheeran pernah memberikan ucapan selamat kepada BTS saat merilis singel Idol dan album Love Yourself: Answer pada Agustus lalu. "Selamat kepada BTS yang melalui pekan baik. Cool Album X," tulisnya dalam Instagram Stories.Selain Ed Sheeran, BTS juga mendapat ucapan selamat dari Nicki Minaj, Liam Payne, Eric Nam, dan Tiger JK.BTS belum lama ini kembali terlibat dalam proyek kolaborasi Steve Aoki, Waste It On Me. Lagu ini dirilis digital pada 25 Oktober 2018.Dalam video musik Waste It On Me, Steve Aoki menghadirkan sejumlah bintang Asia papan atas di antaranya Jimmy O Yang (Crazy Rich Asians), Ross Butler (13 Reasons Why), Jamie Chung (The Gifted), Ben Baller, Leonardo Nam, Jared Eng, Jessica Lu, Vincent Rodriguez, serta Devon Aoki, saudara tiri Steve Aoki.(ELG)