Minat Penonton Tinggi, Blackpink Tambah Jadwal Konser di Indonesia

Promotor iMe Indonesia menambah satu hari konser girl-group Blackpink di Indonesia. Penambahan hari ini dikarenakan tiket konser sehari habis terjual. Kabar ini diumumkan pihak promotor melalui akun Instagram @ime_indonesia, Senin, 17 Desember 2018."We will launch additional show on 19 January 2019. More details will be announced soon. Stay tuned (Kami akan menambah pertunjukan pada 19 Januari 2019. Detail lebih lanjut akan diumumkan segera)," tulis pihak promotor.Konser Blackpink pada 19 Januari dibuka mulai pukul 18.30 WIB. Semula konser dijadwalkan pada 20 Januari 2019. Ini berarti konser Blackpink bertajuk 2019 World Tour Blackpink in Your Area akan digelar di akhir pekan, Sabtu dan Minggu di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.Pihak agensi YG Entertainment turut mengumumkan kabar penambahan hari melalui akun Twitter resmi @ygent_official."The additional show on JAN 19th is now available. (Pertunjukan tambahan diadakan pada 19 Januari dan (tiket) saat ini tersedia," tulis pihak YG Entertainment.Kapastias konser per hari kurang lebih 8.000 tiket yang dijual bekerja sama dengan Tiket.com. Tiket telah terjual habis sejak dibuka pembelian sejak 7 Desember 2018 pukul 14.00 WIB.(ASA)