Rihanna Siapkan Album yang Terinspirasi Bob Marley

Penyanyi Rihanna memberi sinyal akan merilis sebuah album dengan warna musik reggae. Warna ini terbilang baru mengingat pelantun Rehab itu kerap dikenal dengan warna musik R&B dan hip hop.Rencana itu terungkap ketika Rihanna menjalani wawancara bersama Chioma Nnandi untuk majalah Vogue edisi terbaru. Album terbaru Rihanna nanti akan banyak dipengaruhi warna musik Bob Marley.Dilansir dari NME, Jumat, 4 Mei 2018, Elemen musik juga terinspirasi dari produser rekaman ternama Suda Dups yang sempat bekerjasama dengan Beenie Man dan Sean Paul."Dia sedang berencana mengerjakan album reggae," bunyi pernyataan Nnandi dalam tulisannya.Beberapa lagu Bob Marley yang disebut memengaruhi musikalitas Rihanna antara lain Three Little Birds, No Woman No Cry, dan Redemption Song.Sementara proyek tengah dikerjakan, sebelumnya Rihanna sempat dirumorkan akan merilis dua album sekaligus. Dia terakhir kali merilis album berjudul Anti pada 2016.(ELG)