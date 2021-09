Kim Seon Ho Dipastikan Jadi Presenter The Fact Music Awards 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Kim Seon Ho jadi presenter The Fact Music Awards (TMA) 2021. Ia akan bergabung dengan jajaran presenter lainnya, termasuk Kim So Yeon, Park Hyung Sik, dan Shin Hyun.Dilansir dari Soompi, panitia penyelenggara TMA 2021 telah mengumumkan sejumlah nama yang akan menghadiri perhelatan besar TMA untuk memberikan penghargaan.Mereka adalah Kim So Yeon, Park Hae Jin, Esom, Kim Seon Ho, Park Hyung Sik, Shin Hyun Been, Lee Jae Wook, Na In Woo, Gong Myung, Ahn Hyo Seop, Kim Bum. Hadir juga Son Naeun (Apink), Nam Ji Hyun, Chae Jong Hyeop, Lee Do Hyun, Go Min Si, Kim Kyung Nam, Jeon Hye Bin, Kim Jung Hwan, Kim Joon Ho, Yoon Il Sang, Tak Jae Hoon, dan Celeb Five.Beberapa dari nama-nama itu mewakili beberapa drama Korea (Drakor) terpopuler saat ini. Baik drama yang sedang ditayangkan, telah ditayangkan, maupun Drakor yang diperkirakan akan tayang.Di antaranya, The Penthouse (Kim So Yeon), Taxi Driver (Esom) dan Hometown Cha-Cha-Cha (Kim Seon Ho). Juga Happiness (Park Hyung Sik), Hospital Playlist (Shin Hyun Been), dan River Where the Moon Rises (Na In Woo).Kemudian, Lovers of the Red Sky (Gong Myung dan Ahn Hyo Seop), The Witch's Diner (Nam Ji Hyun dan Chae Jong Hyeop), Youth of May dan Sweet Home (Lee Do Hyun dan Go Min Si). Selain itu, perwakilan drama Revolutionary Sisters (Kim Kyung Nam dan Jeon Hyebin).Selain itu, ada perwakilan atlet, yaitu Kim Jung Hwan dan Kim Joon Ho. Keduanya adalah pemain anggar yang memenangkan medali emas dalam cabang pedang pria di Olimpiade Tokyo.Di sisi lain, Yoon Il Sang merupakan produser hitmaker veteran dan Tak Jae Hoon mewakili penyiar sekaligus pembawa acara TV. Sedangkan Celeb Five adalah girl grup beranggotakan empat orang yang terdiri dari komedian Song Eun Yi, Kim Shin Young, Shin Bong Sun, dan Ahn Young Mi.Sebelumnya, telah diumumkan deretan selebritas yang menjadi host acara TMA 2021, yakni Seohyun Girls’ Generation (SNSD), Shin Dong Yup, dan Boom. Upacara "on-tact" (online dan bebas kontak) akan berlangsung pada 2 Oktober 2021.