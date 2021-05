Raih 10 Penghargaan Billboard Music Awards 2021, The Weeknd Pecahkan Rekor

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Para pemenang penghargaan Billboard Music Awards 2021 telah diumumkan. Abel Makkonen alias The Weeknd sukses memecahkan rekor tahun ini karena membawa pulang piala terbanyak.The Weeknd meraih penghargaan sebagai Top Artist, Top Male Artist, Top Hot 100 Artist, Top Radio Songs Artist, dan Top R&B Artist. Kemudian, sebagai Top R&B Male Artist, Top R&B Album, Top Hot 100 Song Presented by Rockstar, Top Radio Song, dan Top R&B Song.Selain itu, pada ajang penghargaan musik bergengsi ini, ia juga mendapatkan nominasi terbanyak dengan total 16 nominasi. Ia pun mengucapkan rasa terima kasihnya."Terima kasih Tuhan, sekarang saya tidak perlu lagi memakai jas merah itu lagi," ucap The Weeknd seraya bercanda dalam pidato kemenangannya, dilansir dari Vulture.Jas merah tersebut mengacu kepada kostum ikoniknya yang dikenakan selama beberapa bulan terakhir, setelah merilis album After Hours. Bahkan, Jas merah itu dikenakannya saat tampil di Super Bowl Halftime.Jas itu bisa saja memiliki makna tersirat dan bagian dari protesnya terhadap ajang penghargaan Grammy Awards. Sebab, The Weeknd diketahui telah memboikot Grammy pasca album terbarunya After Hours dan lagu berjudul "Blinding Lights" tidak masuk dalam nominasi Grammy Award 2021.Padahal, album itu sebelumnya telah mendapatkan sambutan yang begitu hangat dari para pencinta musik. The Weeknd pun kecewa dengan keputusan nominasi Grammy Award 2021."Grammy tetap korup. Anda berhutang kepada saya, penggemar saya, dan transparansi industri," ungkapnya kala itu.(ELG)