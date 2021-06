John Mayer Umumkan Album Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

John Mayer mengumumkan segera merilis album studio ke-delapan yang akan diberi judul Sob Rock. Album ini akan dirilis pada 16 Juli 2021.Kabar ini dibagikan langsung oleh John Mayer melalui Twitter, lengkap dengan cover album yang bergaya 1980-an. Belum ada keterangan lebih lanjut dari John tentang album barunya ini.Sebelum Sob Rock, John Mayer terakhir kali merilis album The Search for Everything pada 2017. Kemudian pada 2018, dia merilis single "New Light", dan "I Guess I Just Feel Like" dan "Carry Me Away" pada 2019.Sepanjang kariernya, John Mayer telah meraih tujuh Grammy Awards, termasuk memenangkan kategori bergengsi Song of the Year lewat single "Daughters" pada 2005.(ASA)