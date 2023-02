Lirik Lagu yang Ditulis Tangan oleh David Bowie Terjual Rp840 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Memorabilia dari David Bowie terjual dengan harga fantastis. Lirik lagu "Jean Genie" yang ditulis tangan oleh Bowie berhasil terjual dengan harga GBP46 ribu atau sekitar Rp840 juta.Bowie memberikan lembar lirik hit dari album Aladdin Sane (1972) itu kepada pendiri klub penggemar Bowie, Neal Peters.Kemudian lembar lirik itu dilelang di Omega Auctions, di Newlon-Le-Willows, Merseyside."Kami sangat senang dengan harga yang dicapai untuk set lirik bersejarah ini," kata juru lelang Paul Fairweather.Sebelumnya, lirik tulis tangan lagu "Starman" dari Bowie juga terjual dalam sebuah lelang di Australia. Tak tanggung-tanggung, lirik yang menampilkan guratan koreksi yang dibuat langsung oleh Bowie itu terjual GBP200 ribu atau sekitar Rp3,6 miliar.Pemenang lelang lirik "Starman" itu adalah Olivier Varenne, direktur akuisisi dan koleksi Museum of Old and New Art, di Tasmania."Kami terbawa suasana dan membayar terlalu mahal. Karya ini akan dipajang di perpustakaan yang sedang kami bangun, bersama dengan banyak benda lain yang kami beli dengan harga yang terlalu mahal," kata pendiri museum, David Walsh."Starman" merupakan lagu yang terdapat dalam album kelima Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Lagu itu dianggap menjadi titik penting dalam karier Bowie.Bowie sendiri meninggal pada usia 69 tahun, pada 10 Januari 2016.