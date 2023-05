Nostalgia Bareng Andra and the Backbone di Konser Reminiscing

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Andra and the Backbone mengajak para penonton bernostalgia saat tampil di konser Reminiscing di Bengkel SCBD, Kamis, 25 Mei 2023. Lagu-lagu hit mereka kembali dinyanyikan.Setelah tidak lama tampil di panggung, Andra and the Backbone kembali membuat penonton bersorak. Mereka mengajak para penonton bernostalgia dengan lagu-lagu hit miliknya yang populer hingga sekarang."Kita rekam memori ini untuk masa depan," kata sang vokalis, Dedy Lisan.Andra and The Backbone mulai bernyanyi dengan lagu "Main Hati" dilanjutkan dengan "Tak Ada Yang Bisa". Para penonton langsung merekam momen itu sesuai dengan arahan sang vokalis.Mereka semua yang bernyanyi seolah-olah sedang berkaraoke bersama Andra and the Backbone. Suara mereka semakin kompak setelah lagu "Sempurna" mulai dimainkan.Kemudian, Andra and the Backbone juga memainkan lagu "Musnah". Lagu itu sukses membakar semangat penonton dengan musik yang mengguncang panggung.Lagu-lagu lainnya, seperti "Jalanku Bukan Jalanmu", "Pagi Jangan Cepat Pulang", "Seperti Hidup Kembali", "Lagi dan Lagi", "Tunggu Aku", hingga "Hitamku" juga dimainkan dalam konser Reminiscing.Konser Reminiscing diadakan untuk membuat pecinta musik bernostalgia dengan lagu-lagu lawas penuh kenangan bersama grup musik lokal legendaris, KLa Project dan Andra and the Backbone. Ini juga merupakan salah satu rangkaian dari perayaan Road to 35th KLa Project.