Kabur dari Panti Jompo, Dua Lansia Datang ke Konser Metal

Lansia dan musik tenang barangkali memang stereotip yang tak selalu berlaku bagi semua orang. Belum lama ini, dua pria lanjut usia di Jerman dikabarkan kabur dari panti jompo untuk menghadiri festival metal terbesar di dunia, Wacken Open Air.Seperti dilaporkan Deutsche Welle, polisi bercerita bahwa pada Jumat lalu, 3 Agustus 2018, dua pria lansia dari sebuah panti jompo kabur dari pengawasan. Perawat langsung melapor polisi begitu kedua orang ini tidak ditemukan di sana.Pada pukul 3 pagi hari berikutnya, polisi menemukan mereka sedang berada di arena festival. Awalnya mereka enggan diajak pulang. Namun akhirnya mereka diantar polisi dengan bantuan taksi dan mobil patroli.Wacken Open Air adalah festival musik metal tahunan yang digelar pada musim panas sejak 1990. Dalam gelaran ke-29 kemarin, tiket festival tiga hari ini terjual habis dan didatangi sekitar 75 ribu orang. Sejumlah penampil utama antara lain Danzig, Judas Priest, dan Hatebreed.Pria usia lanjut penyuka metal bukan hal baru. Dari Inggris, ada mendiang Christopher Lee, aktor The film Lord of the Rings dan The Hobbit yang juga musisi. Pada 2013 lalu, dalam usia 91 tahun, Christopher merilis singel metal bertema Natal berjudul Jingle Hell, yang menembus tangga lagu Billboard Hot 100 di AS.Menurut Metal Injection, Christopher menjadi musisi tertua yang lagunya menembus tangga lagu. Rekor sebelumnya dipegang oleh Tony Bennet yang berkolaborasi dengan Amy Winehouse untuk lagu Body and Soul pada 2011. Saat itu, Tony berusia 85 tahunPada tahun ini, band metal asal Bandung, Jasad, mendapat kesempatan terhormat tampil di Wacken.(ASA)