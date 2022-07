Wish of Life Rilis "Biar Menjadi Cerita", tentang Cinta yang Kandas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Band asal Jakarta, Wish Of Life, merilis single terbaru bertajuk "Biar Menjadi Cerita" pada Jumat, 22 Juli 2022."Biar Menjadi Cerita" merupakan single ketiga dari band yang saat ini digawangi oleh Okky (drum), Bobom (gitar), dan Roby (gitar/vokal) dan Mr.D (bass) setelah sebelumnya merilis "Malam dan Mereka" dan "Dengar."Lagu yang diciptakan oleh Okky ini hadir dengan nuansa yang mengambil latar 90-an dan bercerita tentang cinta yang hilang dan hubungan yang kandas.“Lagu ‘Biar Menjadi Cerita’ ini bercerita soal keinginan kita untuk memiliki sesuatu, tapi sesuatu yang kita mau itu malah menjauh. Ya sudahlah, mau diapain lagi,” ujar Okky, dilansir dari keterangan pers.Bercerita soal proses pembuatan lagu, Wish Of Life mengaku tak mengalami kesulitan berarti. Proses rekaman termasuk master dan mastering memakan waktu satu minggu di studio kawasan Ciledug, Tangerang.“Iya cepat prosesnya. Soalnya sudah matang pas latihan, jadi pas masuk studio gak kagok lagi,” beber Bobom.Tak hanya single, "Biar Menjadi Cerita" juga hadir dalam bentuk video klip yang disutradarai oleh Fare Lyla. Video klip juga menyuguhkan tampilan seperti band-band 90-an.“Konsep video klip ini aku samain kok sama lagunya. Aku ngebayangin, seru nih kalau mereka bergaya kayak band tahun 90-an. Biar kesannya ngulik ke belakang, tapi kalau dilihat sama anak sekarang, video klipnya juga bisa relate kok,” beber Fare.Meski para personil mempunyai kesibukan lain, tak berarti Wish Of Life menjadikan aktivitas bermusik ini sebagai hobi belaka. Malah, lewat hadirnya single ‘Biar Menjadi Cerita’ ini, Wish Of Life berharap bisa memberikan warna baru untuk industri musik Tanah Air.Saat ini, mereka tengah menyiapkan mini album yang akan dirilis dalam waktu dekat. Hanya saja, mereka enggan membocorkan kapan album tersebut bakal dirilis.“Dalam waktu dekat mau ngeluarin album. Semoga karya kami bisa diterima oleh pecinta musik Indonesia. Tunggu karya kami selanjutnya ya,” pungkas Roby.