Pertama Kali Manggung di Indonesia, Pink Sweat$ Terkejut

Setelah dua tahun terpaksa ditunda, kini acara festival musik We The Fest kembali digelar. Digelar selama tiga hari berturut-turut, kali ini We The Fest menggandeng musisi dari berbagai mancanegara. Salah satunya Pink Sweat$.Melalui wawancara eksklusifnya, Pink Sweat$ atau yang dikenal dengan nama asli David Bowden mengaku sangat antusias dengan penampilannya di We The Fest. Terlebih lagi ini merupakan pertama kalinya Pink Sweat$ menyambangi dan tampil manggung di Indonesia."Saya sangat antusias, saya seperti ‘bisa kah aku pergi (tampil) sekarang?’. Saya senang," katanya.Pink Sweat$ merasakan energi positif dari para penonton dan terkejut dengan apa yang dia lihat. "Energi yang bagus. Jadi kami sangat bersemangat. Saya mendapat begitu banyak kejutan,” jelasnya.Penggemar di Indonesia punya tempat spesial di hati Pink Sweat$. Dia bisa merasakan cinta dan dukungan yang diberikan oleh penggemar kepada dirinya dan ia menyukainya.“Fans Indonesia mereka yang terbaik, cinta mereka terbaik. Aku bisa merasakannya,” ujarnya.